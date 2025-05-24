В школах Самарской области 24 мая проходят "Последние звонки"

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Сегодня в регионе, как и по всей России, проводятся торжественные линейки.

В субботу, 24 мая, губернатор Вячеслав Федорищев работает в Сызрани. Сегодня здесь, как и по всей стране, в школе № 29 проходит "Последний звонок".



Глава региона обратился к выпускникам, их родителям и педагогам:

- У нас сегодня в регионе проходят самые трепетные, трогательные дни - прощание со школой, "Последний звонок". Я знаю точно, что в этой школе, как и во многих других школах нашего региона, принципы нравственности, духовности и традиций всегда очень высокие, - сказал губернатор. - Дорогие родители, поздравляю вас с выпуском ваших детей. Спасибо большое за то, что вы их воспитали. Уверен, что с каждым годом они будут вас радовать своими успехами. И самое главное - быть вместе в нашей большой и великой стране, в нашем любимом регионе.

Всего в Самарской области в этом году выпустятся более 12 тыс. одиннадцатиклассников. Ребята в костюмах и белых фартуках прощаются со школой под трогательные слова учителей и родителей, звучит гимн России, пишет Сова.