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В СамГУПС открыли современную лабораторную базу по программе «Профессионалитет»

19 декабря 2022 15:53
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В составе новой образовательной площадки – 17 лабораторно-производственных классов, в том числе 10 специализированных лабораторий.

16 декабря в Самарском государственном университете путей сообщения открылась новая брендированная площадка Самарского образовательно-производственного кластера железнодорожной отрасли по проекту «Профессионалитет». В составе новой образовательной площадки – 17 лабораторно-производственных классов, в том числе 10 специализированных лабораторий.

В торжественном открытии нового брендированного пространства Самарского кластера железнодорожной отрасли в режиме видеосвязи приняли участие директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерство просвещения РФ Неумывакин В.С. и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Шаханов Д.С.

Непосредственно на площадке кластера обучающихся и преподавателей колледжа поздравили начальник Куйбышевской железной дороги Дмитриев В.В., ректор СамГУПС Гаранин М.А., и.о. руководителя Управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области Кузьмина К. В.

Занятия по федеральной программе «Профессионалитет» в Самарском образовательно-производственном кластере железнодорожного транспорта начались в сентябре этого года. И вот наступил торжественный момент, когда новые, технически оснащенные аудитории и лаборатории приняты в эксплуатацию.

Обучающиеся самарского кластера железнодорожной отрасли получили в свое распоряжение 17 новых лабораторно-производственных классов, в том числе 10 специализированных лабораторий для освоения практических навыков по специальностям «Профессионалитета».

Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерство просвещения РФ Неумывакин В.С. поблагодарил студентов за выбор обучения по программе среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

«Вы очень нужные своему городу, своей стране. Профессии и специальности, которые вы выбрали, очень востребованы и очень нужны нашим партнерам-работодателям. Уверен, у вас все получится», - сказал Неумывакин В.С.

Обучение студентов по проекту «Профессионалитет» в Самарском колледже железнодорожного транспорта ведется по 4 специальностям: строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы, вагоны); автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте; электроснабжение (по отраслям).

И теперь по каждой специальности студенты будут осваивать практические навыки на самом современном оборудовании, которое сегодня применяется на железной дороге. Так, например, в специализированном классе оборудована лаборатория «Автотормоза подвижного состава (электровозы)». Здесь находятся стенды и тренажеры для проверки автотормозного оборудования локомотивов, которые применяются в эксплуатационных локомотивных депо Куйбышевской дирекции тяги и структурных подразделениях Куйбышевской железной дороги.

А в лаборатории «Информационные технологии в профессиональной деятельности (VR)» студенты в виртуальном пространстве уже осваивают навыки по трем специальностям: автоматика и телемеханика на транспорте, путь и путевое хозяйство, электроснабжение. Выполнение конкретных видов работ в виртуальном формате максимально приближено к реальным условиям и позволяет студентам до автоматизма отработать практические навыки по выбранной специальности.

Не случайно в приветственном слове заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Шаханов Д.С. назвал студентов Самарского колледжа железнодорожного транспорта – уважаемыми коллегами.

«Очень скоро по окончании колледжа вы станете полноправными членами нашего коллектива. Мы ждем вас в нашей дружной железнодорожной семье», - сказал Шаханов Д.С. Руководитель компании РЖД отметил, что именно в Самаре открылась самая масштабная площадка среди железнодорожных кластеров проекта «Профессионалитет» в стране. Для реализации проекта в Самаре было выделено отдельное 7-этажное здание учебного корпуса, при поддержке индустриального партнера - компании ОАО «РЖД» оснащено 17 новых образовательных пространств. Это знаковое, большое событие для компании, для будущего железнодорожной отрасли в части подготовки специалистов СПО.

«Это пример хорошей, слаженной, совместной работы университета, колледжа, железной дороги, органов власти. Все вместе мы добились успеха», - пояснил Шаханов Д.С..

По словам ректора СамГУПС Гаранина М.А., победа в конкурсе и участие в федеральном проекте «Профессионалитет» станет для университета новым импульсом развития, позволит добиться новых, более высоких результатов, чтобы соответствовать целям и задача не только федерального проекта, но и требованиям работодателя в лице компании ОАО «РЖД», сообщает пресс-служба СамГУПС.

 

Фото:   пресс-служба СамГУПС

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