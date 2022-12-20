В СамГТУ открыли мемориальную доску в честь Николая Путохина

169

Николай Путохин – автор более 60 опубликованных научно-исследовательских работ. В многочисленных трудах ученый уделял большое внимание развитию теории строения органических соединений. Учебник по органической химии, написанный им по поручению Министерства высшего образования СССР, выдержал три переиздания, был переведен на вьетнамский язык.

Николай Путохин родился в 1892 году в Мосальске Калужской губернии в семье уездного врача. В 1916 году окончил Московский университет по химической специальности. А через год – Московский сельскохозяйственный институт по специальности органической и агрономической химии.



В 1927 году был избран по конкурсу на должность профессора кафедры органической химии Самарского сельскохозяйственного института. В 1930 году Путохин принимал активное участие в организации химико-технологического института, вошедшего в 1934 году в Куйбышевский индустриальный институт на правах факультета. Тогда же Путохину была присуждена ученая степень доктора химических наук.

Он был основателем и первым заведующим кафедрой органической химии.В годы Великой Отечественной войны сотрудники кафедры под его руководством работали в интересах оборонной промышленности, в частности, разрабатывали новые способы использования отходов сланце- и нефтепереработки.

– Учиться и работать в нашем университете на кафедре, которая имеет удивительную историю, - очень почетно, - отметил декан химико-технологического факультета Валерий Сафронов на церемонии открытия памятной таблички. - Николай Путохин стал легендой для нашего региона, чем мы сегодня особенно гордимся.

Фото: пресс-служба СамГТУ