В СамГМУ состоялся первый выпуск магистров Передовой медицинской инженерной школы

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В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России состоялся первый выпуск магистров Передовой медицинской инженерной школы (ПМИШ) по направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, профили «Телемедицина и система поддержки принятия врачебных решений» и «Инженерия искусственного интеллекта». Это событие стало новым этапом в подготовке высококвалифицированных кадров, способных трансформировать современное здравоохранение, а также на пути трансформации СамГМУ в медицинский технологический университет.

Всего было выпущено 40 магистров. Из них 15 человек по заявке министерства здравоохранения Самарской области по профилю «Телемедицина и система поддержки принятия врачебных решений», еще 25 – по профилю «Инженерия искусственного интеллекта».

Выпускники этих программ — не просто ИТ-специалисты, а уникальные эксперты на стыке инженерии, информационных технологий и медицины. Магистры, прошедшие подготовку по профилю «Телемедицина и система поддержки принятия врачебных решений», готовы разрабатывать и внедрять передовые медицинские информационные системы, системы дистанционного мониторинга, консультаций и диагностики. Они создают инструменты, которые позволят оптимизировать работу медицинских учреждений, используя интеллектуальные алгоритмы для анализа больших объемов медицинских данных. Это особенно актуально для повышения доступности и эффективности медицинской помощи, особенно в отдаленных регионах.

Выпускники профиля «Инженерия искусственного интеллекта» смогут применять технологии искусственного интеллекта для решения сложнейших задач в здравоохранении. Они будут заниматься созданием систем для анализа медицинских изображений (КТ, МРТ, рентген), прогнозирования развития заболеваний, разработки персонализированных планов лечения. Их работа позволит использовать огромный потенциал медицинских данных для улучшения качества и эффективности лечения.

«Этот выпуск — наглядное подтверждение того, что будущее медицины неразрывно связано с высокими технологиями и междисциплинарным подходом, подчеркнул директор ПМИШ СамГМУ Антон Иващенко. - Мы уверены, что наши выпускники внесут мощный вклад в развитие цифрового здравоохранения, делая его более доступным, эффективным и ориентированным на каждого пациента. Поздравляем первых магистров и желаем им больших успехов в их важной миссии».

Напомним, что прием документов для поступления в магистратуру ПМИШ СамГМУ на новый учебный период стартовал 20 июня. В этом году начался набор и на новую программу магистратуры по направлению 19.04.01 Биотехнология: профиль: «Биотехнология» (Биоинженер). Обучение специалистов этого профиля направлено на разработку высокоэффективных инструментов регенеративной медицины. На специальность выделено 15 контрактных мест.

В ПМИШ СамГМУ также реализуются следующие программы:

по направлению 19.04.01 Биотехнология:

профиль: «Разработка тест-систем для диагностики in vitro» (Биоинженер). Профиль ориентирован на тех, кто хочет научиться производить уникальные продукты в области создания диагностических систем и освоить весь цикл разработки продукта от методологии, обработки и анализа научно-технической информации до проведения исследований, и клинических испытаний. На специальность выделено 20 контрактных мест.

по направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника две аккредитованные программы:

профиль: «Телемедицина и система поддержки принятия врачебных решений» (Инженер цифрового здравоохранения и телемедицины). Специалисты этого профиля разрабатывают и интегрируют медицинские информационные системы, системы для онлайн-консультаций и дистанционного наблюдения пациентов. На специальность выделено 20 контрактных мест.

профиль: «Инженерия искусственного интеллекта» (Инженер нейротехнологий). Программа ориентирована на тех, кто хочет научиться создавать и внедрять аппаратно-программные средства для изучения, восстановления или улучшения нервной системы человека, а также новые мехатронные и роботизированные системы для частичного замещения функций человека. На специальность выделено 15 бюджетных и 30 контрактных мест.

Обучающиеся получают доступ к современному оборудованию и передовым технологиям, могут работать в команде экспертов и единомышленников и реализовывать реальные проекты.

Узнать подробную информацию можно на сайте pish.samsmu.ru.