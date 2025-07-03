В СамГМУ состоялся первый выпуск магистров Передовой медицинской инженерной школы

Я нашел ошибку
Главные новости:
70 выпускников самарских колледжей и техникумов наградили медалями губернатора «За особые успехи в профессиональном образовании»
70 выпускников самарских колледжей и техникумов наградили медалями губернатора «За особые успехи в профессиональном образовании»
В России разработают отраслевые программы повышения производительности труда 2.0
В России разработают отраслевые программы повышения производительности труда 2.0
18-летний водитель в Чапаевске перевернул машину в кювет: трое пострадали
18-летний водитель в Чапаевске перевернул машину в кювет: трое пострадали
В Тольятти большегруз врезался в две машины, а одна из них в пешехода
В Тольятти большегруз врезался в две машины, а одна из них в пешехода
«Крылья Советов» завершили первый этап сборов
«Крылья Советов» завершили первый этап сборов
Завершены работы по возведению универсальной спортивной площадки в поселке Прибрежный
Завершены работы по возведению универсальной спортивной площадки в поселке Прибрежный
Полицейские Самарской области пришли на помощь женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
Полицейские Самарской области пришли на помощь женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
В Самарской области взыскали в пользу погорельцев почти 2 млн рублей компенсации материального ущерба
В Самарской области взыскали в пользу погорельцев почти 2 млн рублей компенсации материального ущерба
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.65
0.23
EUR 92.68
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея Рязанова и «Заварки» ко Дню любви, семьи и верности пройдут в Самаре
3 июля в самарском зоопарке День суриката
Сегодня, 2 июля в самарском зоопарке отметят День дикобраза
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СамГМУ состоялся первый выпуск магистров Передовой медицинской инженерной школы

3 июля 2025 11:29
123
В СамГМУ состоялся первый выпуск магистров Передовой медицинской инженерной школы

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России состоялся первый выпуск магистров Передовой медицинской инженерной школы (ПМИШ) по направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, профили «Телемедицина и система поддержки принятия врачебных решений» и «Инженерия искусственного интеллекта». Это событие стало новым этапом в подготовке высококвалифицированных кадров, способных трансформировать современное здравоохранение, а также на пути трансформации СамГМУ в медицинский технологический университет.

Всего было выпущено 40 магистров. Из них 15 человек по заявке министерства здравоохранения Самарской области по профилю «Телемедицина и система поддержки принятия врачебных решений», еще 25 – по профилю «Инженерия искусственного интеллекта».

Выпускники этих программ — не просто ИТ-специалисты, а уникальные эксперты на стыке инженерии, информационных технологий и медицины. Магистры, прошедшие подготовку по профилю «Телемедицина и система поддержки принятия врачебных решений», готовы разрабатывать и внедрять передовые медицинские информационные системы, системы дистанционного мониторинга, консультаций и диагностики. Они создают инструменты, которые позволят оптимизировать работу медицинских учреждений, используя интеллектуальные алгоритмы для анализа больших объемов медицинских данных. Это особенно актуально для повышения доступности и эффективности медицинской помощи, особенно в отдаленных регионах.

Выпускники профиля «Инженерия искусственного интеллекта» смогут применять технологии искусственного интеллекта для решения сложнейших задач в здравоохранении. Они будут заниматься созданием систем для анализа медицинских изображений (КТ, МРТ, рентген), прогнозирования развития заболеваний, разработки персонализированных планов лечения. Их работа позволит использовать огромный потенциал медицинских данных для улучшения качества и эффективности лечения.

«Этот выпуск — наглядное подтверждение того, что будущее медицины неразрывно связано с высокими технологиями и междисциплинарным подходом, подчеркнул директор ПМИШ СамГМУ Антон Иващенко. - Мы уверены, что наши выпускники внесут мощный вклад в развитие цифрового здравоохранения, делая его более доступным, эффективным и ориентированным на каждого пациента. Поздравляем первых магистров и желаем им больших успехов в их важной миссии».

Напомним, что прием документов для поступления в магистратуру ПМИШ СамГМУ на новый учебный период стартовал 20 июня. В этом году начался набор и на новую программу магистратуры по направлению 19.04.01 Биотехнология: профиль: «Биотехнология» (Биоинженер). Обучение специалистов этого профиля направлено на разработку высокоэффективных инструментов регенеративной медицины. На специальность выделено 15 контрактных мест.

В ПМИШ СамГМУ также реализуются следующие программы:

по направлению 19.04.01 Биотехнология:

  • профиль: «Разработка тест-систем для диагностики in vitro» (Биоинженер). Профиль ориентирован на тех, кто хочет научиться производить уникальные продукты в области создания диагностических систем и освоить весь цикл разработки продукта от методологии, обработки и анализа научно-технической информации до проведения исследований, и клинических испытаний. На специальность выделено 20 контрактных мест.

по направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника две аккредитованные программы:

  • профиль: «Телемедицина и система поддержки принятия врачебных решений» (Инженер цифрового здравоохранения и телемедицины). Специалисты этого профиля разрабатывают и интегрируют медицинские информационные системы, системы для онлайн-консультаций и дистанционного наблюдения пациентов. На специальность выделено 20 контрактных мест.

  • профиль: «Инженерия искусственного интеллекта» (Инженер нейротехнологий). Программа ориентирована на тех, кто хочет научиться создавать и внедрять аппаратно-программные средства для изучения, восстановления или улучшения нервной системы человека, а также новые мехатронные и роботизированные системы для частичного замещения функций человека. На специальность выделено 15 бюджетных и 30 контрактных мест.

Обучающиеся получают доступ к современному оборудованию и передовым технологиям, могут работать в команде экспертов и единомышленников и реализовывать реальные проекты.

Узнать подробную информацию можно на сайте pish.samsmu.ru. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Утром 3 июля над Самарской областью сбили беспилотник
3 июля 2025  11:52
Утром 3 июля над Самарской областью сбили беспилотник
145
Самарцев приглашают на фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»
3 июля 2025  11:34
Самарцев приглашают на фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»
101
В Самаре на заседании антинаркотической комиссии обсудили усиление профилактической работы с молодежью
2 июля 2025  13:38
В Самаре на заседании антинаркотической комиссии обсудили усиление профилактической работы с молодежью
511
На выезде из Самары скопилась огромная пробка
2 июля 2025  11:59
На выезде из Самары скопилась огромная пробка
495
Глава Самары Иван Носков: «Коммуникации в этом году меняют не фрагментарно, а целыми кварталами»
2 июля 2025  10:00
Глава Самары Иван Носков: «Коммуникации в этом году меняют не фрагментарно, а целыми кварталами»
343
Весь список