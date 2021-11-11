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В Самарском политехе разработали оригинальные филаменты

11 ноября 2021 12:40
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В Самарском политехе разработали оригинальные филаменты

Сегодня полимерные филаменты (нити или прутки для печати на 3D-принтерах) широко распространены и доступны. Восковые же образцы пока очень дорогие, их выпускают всего несколько компаний в мире. Ведущий инженер центра литейных технологий Самарского государственного технического университета (Самарский политех, СамГТУ) Антон Баринов вместе с Иваном Ермаковым, который на тот момент был еще магистрантом, решили разработать авторские филаменты. Специальное оборудование для этого (лабораторно-экструзионную линию и 3D-принтер) поставил индустриальный партнер Самарского политеха – тольяттинское ООО «Полимет». Предприятие также предоставило ряд исходных материалов для экспериментов. 

– Первые эксперименты были неудачными, – комментирует Иван Ермаков. – Вечером мы наматывали восковые нити на катушку и на радостях уходили домой. К утру нити либо слипались в единый комок, либо ломались. Приходилось начинать все заново. 

Сейчас в лаборатории аддитивных технологий лежат четыре катушки восковых филаментов (один вид нитей изготовили даже из переработанного воска), отличающихся температурой плавления. За последние два месяца наблюдений никаких видимых нарушений нет. В ходе проводимых сейчас испытаний ученые планируют подтвердить требуемые технологические свойства этого материала (низкая усадка, низкий коэффициент термического линейного расширения, температура каплепадения в пределах 89–97 °С). В результате будет получен конкурентоспособный по цене и качеству восковой филамент собственного политеховского производства.

В планах команды ученых, руководит которой декан факультета машиностроения, металлургии и транспорта Константин Никитин, – организация производства и сбыта оригинального филамента совместно с компанией «Полимет». А у Антона Баринова на будущий год запланирована защита диссертации по теме, посвященной разработке филаментов. 

К слову, не так давно ученые инженерно-технологического факультета Самарского политеха создали термопластичные материалы в форме нитей для 3D-печати. Однако химики-технологи Политеха рассчитывают найти им применение в области геофизики (https://samgtu.ru/news/view/uchenye-politexa-sozdayut-novye-kompozicionnye-materialy).

Кстати, в июле этого года правительство России утвердило стратегию развития аддитивных технологий на период до 2030 года. Ожидается, что это позволит увеличить объем российского рынка аддитивных технологий более чем в три раза и станет дополнительным стимулом для инновационного развития отечественной экономики.

 

Теги: Университет

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