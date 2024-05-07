В Самарском политехе начнут готовить операторов БПЛА

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В институте дополнительного образования Самарского политеха разработали программу профессиональной переподготовки «Пилотирование и эксплуатация беспилотных летательных аппаратов весом до 30 кг». Набор на программу уже открыт.

Подготовка операторов БПЛА – одно из направлений сотрудничества с Самарским региональным отделением ДОСААФ России. В начале мая его председатель Сергей Мирошниченко и ректор Самарского политеха Дмитрий Быков обсудили основные направления и перспективы предстоящего взаимодействия.

– Политех уже долгое время успешно сотрудничает с региональным отделением ДОСААФ, и теперь наши отношения продолжатся на новом уровне, – говорит Дмитрий Быков. – В стране появились потребность в специалистах особой квалификации, способных пилотировать беспилотники. Совместными усилиями мы сможем готовить наших студентов и курсантов военного учебного центра, отвечающих актуальным запросам общества.

Реализацией программы занимаются преподаватели кафедры «Автоматизация и управление технологическими процессами». Слушатели изучат принципы работы и основы управления БПЛА, познакомятся с законодательными и нормативными актами в области эксплуатации беспилотников и обеспечения авиационной безопасности. Учебный курс рассчитан на 250 часов (2,5 месяца). Занятия начнутся по мере комплектования групп (каждая группа – не менее 15 человек). Выпускники программы получат диплом о профессиональной переподготовке.

– Программа включает теоретические модули и большой раздел практической подготовки студентов: обучение на симуляторе, а также четырех- или шестичасовую летную практику, – рассказала директор института дополнительного образования Светлана Ефимова. – ДОСААФ предоставит нам открытый полигон для проведения таких занятий.