В Самарском политехе будут готовить учителей физики

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В этом году на кафедре «Физика» Самарского политеха впервые начнётся подготовка педагогов-физиков в рамках магистратуры «Профессиональное обучение».

«Физика — важная наука о законах природы, - говорит заведующий кафедрой Игорь Кудинов. – Но сегодня в нашей стране большой дефицит учителей физики. Между тем, хорошие знания этого предмета позволяют проводить элементарные исследования, пользоваться измерительным оборудованием, да и вообще, физика прививает умение наблюдать за окружающим миром, рассчитывать, анализировать и делать выводы. Поэтому наша магистратура – своевременна».

В Самаре есть и другие вузы, которые готовят таких специалистов. Но у выпускников Политеха будет перед ними неоспоримое преимущество.

«Они смогут работать не только в школах, - объясняет доцент кафедры Юлия Великанова. - У них будет достаточно квалификации, чтобы преподавать в техникумах, колледжах и университетах, заниматься репетиторством, а также вести научную деятельность, руководить проектами и научно-исследовательскими работами не только школьников, но и студентов».

Магистерская программа рассчитана на два года углубленного изучения в области «Теории, методики и инновационными технологиями преподавания физики». Для поступления на неё нужен диплом о высшем образовании любого направления подготовки. В предстоящую приёмную компанию университет планирует набрать десять студентов на бюджетную форму обучения и 50 - на коммерческую.

Фото пресс-службы Самарского политеха.