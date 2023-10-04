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В Самарском госуниверситете открыт бюст выдающемуся конструктору Сергею Павловичу Королёву

4 октября 2023 21:01
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В Самарском госуниверситете открыт бюст выдающемуся конструктору Сергею Павловичу Королёву

В среду, 4 октября, в Самарском университете им. Королёва был открыт бюст основоположнику практической космонавтики Сергею Павловичу Королёву. Он установлен в холле административного корпуса на Московском шоссе, 34 рядом с бюстом легендарного ректора КуАИ Виктора Павловича Лукачева. Оба памятника созданы скульптором Карэном Саркисовым, и теперь встречают каждого, кто заходит в кампус - будь то студент, преподаватель, выпускник или гость вуза.

В день открытия памятного бюста в университете собрались люди, для которых развитие авиации и космонавтики стало делом жизни. Были здесь и ветераны отрасли, которые лично знали Сергея Павловича Королёва.

"Для всех нас это очень важное событие, - отметил Владимир Богатырев, ректор университета, обращаясь к присутствующим. - Важно помнить историю великих свершений и понимать: большие открытия, выдающиеся изобретения это результат упорного труда, они создаются с любовью к Родине. Только так можно принести пользу российскому обществу и человечеству в целом. В нашем университете установлены памятные бюсты двум титанам ХХ века - Виктору Павловичу Лукачеву и Сергею Павловичу Королёву. Я благодарен президенту университета, академику РАН Виктору Александровичу Сойферу, который предложил установить памятник великому конструктору, а также депутату Госдумы РФ Леониду Яковлевичу Симановскому и сотрудникам университета, которые пожертвовали средства на создание бюста".

Также ректор поблагодарил за внимание к событию сенатора Фарита Мухаметшина, при поддержке которого накануне в Москве было подписано соглашение между университетом и Мемориальным музеем космонавтики, в состав которого входит легендарный дом на ул. Останкинской, 28, где жил Сергей Павлович. Благодаря этому соглашению у вуза появится возможность обмениваться с московским музеем оцифрованными материалами о великом конструкторе.

Виктор Сойфер, президент университета и Евгений Шахматов, научный руководитель университета, на открытии памятника отметили, что и Виктор Павлович Лукачев, и Сергей Павлович Королёв при жизни сделали СССР великой космической державой. А их жизненный путь, результаты работы и сейчас служат примером и открывают большой путь уже новому поколению будущих ученых и конструкторов.

Валентин Павлов, председатель Совета ветеранов университета, на открытии памятника напомнил всем, каким радостным событием для студентов в феврале 1966 года стало известие о присвоении институту имени великого конструктора. 57 лет назад, буквально через месяц после кончины Сергея Павловича Королёва, вышло Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР "Об увековечении памяти академика С.П. Королёва" и присвоении его имени Куйбышевскому авиационному институту (КуАИ). Таким образом была отмечена заслуга научных сотрудников и преподавателей вуза в развитие авиационной и космической промышленности.

За несколько лет до этого события, в 1959 году в КуАИ в интересах ракетно-космической отрасли началась подготовка инженеров по тогда новым для страны специальностям: "Ракетостроение", "Ракетные двигатели", "Конструирование и производство радиоаппаратуры". Ученые и специалисты института принимали участие в освоении производства ракет-носителей и космических аппаратов, в создании ракетно-космического комплекса для обеспечения пилотируемого полета на Луну и других проектах.

Жизнь и работа Сергея Павловича тесно связаны с Куйбышевом. Именно здесь, на волжской земле, были реализованы важнейшие проекты главного конструктора - производство межконтинентальных баллистических ракет Р-7, Р-7А, Р-9А, ракет-носителей "Восток", "Восход", "Молния", космических аппаратов серии "Зенит". Здесь же осуществлялось производство "лунной" сверхтяжелой ракеты Н-1.

Заместитель председателя комитета по образованию и науке Самарской губернской думы Галина Козловская на открытии бюста как раз говорила о важности сохранения исторической памяти, о развитии инженерной школы. "Память проходит через жизнь людей, влияя на их судьбу. Сергей Павлович Королёв с 1958 года часто приезжал в Куйбышев и жил на Чапаевской, 200, в квартире №9. А в соседней квартире №10 - жила наша семья", - рассказала она.

Доводилось видеться и работать вместе с Сергеем Королёвым и Михаилу Шуму - ветерану РКЦ "Прогресс": "После каждой встречи с ним было ощущение эмоционального подъема. Сергей Палович Королёв всегда поддерживал молодых людей, подбадривал их. Он был энтузиастом, который всю свою жизнь посвятил ракетно-космической отрасли".

В завершении торжественной церемонии честь снять покрывало и открыть бюст Сергея Павловича Королёва предоставили отличникам учебы, курсантам военного учебного центра. В этот же день в музее авиации и космонавтики университета открылась выставка, посвященная жизни и работе великого конструктора.

Фото: Олеся Орина 

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