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В самарской школе № 26 пройдет Единый день выборов в органы ученического самоуправления

9 октября 2023 14:16
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В 2023 в  деловой игре запланировано участие более 500 общеобразовательных организаций Самарской области.

В самарской школе № 26 пройдет Единый день выборов в органы ученического самоуправления

МБОУ Школа № 26 г.о. Самара (г. Самара, Пятая просека, 91 А)

12 октября 2023 года пройдет деловая игра  «Единый день выборов руководителей органов ученического самоуправления Самарской области», организаторами которой являются: Министерство образования и науки Самарской области, Избирательная комиссия Самарской области, Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи» и Молодежная избирательная комиссия Самарской области.

Единый день выборов нацелен на внедрение демократической и массовой процедуры формирования органов ученического самоуправления, популяризацию деятельности органов ученического самоуправления, повышение электоральной активности молодёжи Самарской области.

Деловая игра стала традиционной, проводится ежегодно, примечательно, что в 2022 году участие в ней приняло 358 образовательных организаций Самарской области и 15000 школьников. В 2023 в  деловой игре запланировано участие более 500 общеобразовательных организаций Самарской области.

«Единый день выборов» проходит в несколько этапов, с 18 сентября 2023 года по 12 октября 2023 г.

Содержание этапов:

Формирование ученической избирательной комиссии (УИК);

 Обучение членов УИК, приём заявлений от кандидатов на пост руководителя органа ученического самоуправления (президента школы / председателя совета обучающихся);

Сбор подписей избирателей;

Предвыборная агитация;

 Дебаты;

Организация процесса голосования, подсчёт голосов, объявление результатов голосования.

О каждом этапе проведения Единого дня выборов образовательные организации публикуют информацию в официальных группах в социальной сети «ВКонтакте» под хэштегом #ЕДВ163.

 

Фото:    ru.freepik.com

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