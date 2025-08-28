Я нашел ошибку
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье
️За его плечами значительный боевой опыт и помощь в особых условиях. 28 августа - День военного врача.
Врач-рентгенолог Кинельской больницы 2,5 года спасал бойцов на СВО
Тема форума – «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства».
Самарская область принимает участие в XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025»
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 сентября 2025 года.
В Самарской области стартовал студенческий конкурс «Студент года 2025»
Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии.
Самарская область готовится написать первый Всероссийский агродиктант
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
В ходе акции активным представителям общественности вручают памятные знаки Губернатора Самарской области и благодарственные письма главы города.
«Самарская область – наш дом»: акция же объединила более 2,5 тысяч человек в Самаре
Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за фиктивное установление инвалидности.
В Самаре бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы осужден за получение взяток
В Самарской области стартовал студенческий конкурс «Студент года 2025»

28 августа 2025 17:41
130
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 сентября 2025 года.

28 августа 2025 года в Самарской области стартовал приём заявок на конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования «Студент года 2025», который является региональным этапом Российской национальной премии «Студент года». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 сентября 2025 года на сайте studentgoda63.ru.

Одним из важных нововведений конкурса в 2025 году проведение в его рамках  Всероссийского конкурса молодёжных проектов  «Росмолодёжь.Гранты». Это возможность для участников представить свой социальный проект, защитить его перед экспертами и получить до 1 млн рублей на реализацию.

Кроме того, подтверждённая грантовая заявка даст участнику дополнительно 10 баллов к итоговой оценке в заявочной кампании, а также дополнительные 5 баллов на очном этапе «Студента года». Приём заявок проходит на сайте ФГАИС «Молодёжь России»: vk.cc/cOZEpO.   

«Конкурс «Студент года» — это не просто традиция, а живая история успехов нашей талантливой молодёжи. За годы проведения его участниками стали более 7 000 студентов, и каждый оставил свой яркий след в истории региона. В 2025 году мы делаем важный шаг, интегрируя его с Росмолодёжь.Гранты. Это возможность не только представить идею, но и получить реальную поддержку до 1 млн рублей на её воплощение. Наша задача — чтобы лучшие студенческие инициативы находили практическое применение и меняли жизнь в Самарской области к лучшему», — отметил министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

Участниками конкурса «Студент года» могут стать студенты всех специальностей, обучающиеся очно в вузах и ссузах и не достигшие 27 лет. Главный критерий отбора конкурсантов — успехи в учебе и портфолио с подтверждёнными результатами и значимыми достижениями. В 2025 году конкурс проходит в 13-й раз под концепцией «Твой след в истории», подчёркивая личный вклад студентов в развитие своей  образовательной организации, региона и страны.

Отбор пройдут все поступившие через официальный сайт заявки. По итогам экспертизы  300 лучших участников в 15 номинациях будут приглашены к участию в очном этапе – с защитой перед жюри и презентацией конкурсных заданий.

Очный этап пройдёт в Самаре с 8 по 10 октября 2025 года на площадке Многофункционального молодёжного центра Самарской области и в концертном зале ДК «Заря» для творческих номинаций. Защиты в этом сезоне будут открытыми: участники смогут присутствовать в зале и наблюдать за выступлениями друг друга.

В 2025 году в конкурс «Студент года» добавлена новая номинация «Общественник года». Её целевой аудиторией являются активисты и представители молодёжных и общественных организаций. Полный перечень номинаций конкурса «Студент года 2025»:

Общие номинации (для студентов вузов и ссузов, а также студенческих объединений):
Доброволец года
Патриот года
Общественник года
Добровольческое объединение года
Патриотическое объединение года
Студенческое медиа года

Только для студентов образовательных организаций высшего образования:

Студенческий лидер вуза                                                                                     
Студенческая творческая личность вуза

Спортсмен года вуза
Интеллект года

Только для студентов профессиональных образовательных организаций:
Студенческий лидер ссуза
Студенческая творческая личность ссуза
Спортсмен года ссуза
Староста года
Молодой профессионал года

Главной наградой конкурса станет звание Гран-при. Награда может быть присуждена студенту, победившему в одной из индивидуальных номинаций и набравшему наибольшее количество баллов. Подведение итогов и награждение победителей пройдёт в один из дней с 17 по 19 ноября 2025 года.

Организаторами конкурса выступают министерство молодёжной политики Самарской области, Совет ректоров образовательных организаций высшего образования Самарской области, Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области и Агентство по реализации молодёжной политики

Официальный сайт Конкурса: https://studentgoda63.ru

Социальные сети Конкурса:

ВКонтакте: vk.com/studentgoda63;

Телеграм-канал: t.me/studentgoda63.

 

Фото: министерство молодежной политики Самарской области

