В Самарской области стартовал студенческий конкурс «Студент года 2025»

28 августа 2025 года в Самарской области стартовал приём заявок на конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования «Студент года 2025», который является региональным этапом Российской национальной премии «Студент года». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 сентября 2025 года на сайте studentgoda63.ru.

Одним из важных нововведений конкурса в 2025 году проведение в его рамках Всероссийского конкурса молодёжных проектов «Росмолодёжь.Гранты». Это возможность для участников представить свой социальный проект, защитить его перед экспертами и получить до 1 млн рублей на реализацию.

Кроме того, подтверждённая грантовая заявка даст участнику дополнительно 10 баллов к итоговой оценке в заявочной кампании, а также дополнительные 5 баллов на очном этапе «Студента года». Приём заявок проходит на сайте ФГАИС «Молодёжь России»: vk.cc/cOZEpO.

«Конкурс «Студент года» — это не просто традиция, а живая история успехов нашей талантливой молодёжи. За годы проведения его участниками стали более 7 000 студентов, и каждый оставил свой яркий след в истории региона. В 2025 году мы делаем важный шаг, интегрируя его с Росмолодёжь.Гранты. Это возможность не только представить идею, но и получить реальную поддержку до 1 млн рублей на её воплощение. Наша задача — чтобы лучшие студенческие инициативы находили практическое применение и меняли жизнь в Самарской области к лучшему», — отметил министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

Участниками конкурса «Студент года» могут стать студенты всех специальностей, обучающиеся очно в вузах и ссузах и не достигшие 27 лет. Главный критерий отбора конкурсантов — успехи в учебе и портфолио с подтверждёнными результатами и значимыми достижениями. В 2025 году конкурс проходит в 13-й раз под концепцией «Твой след в истории», подчёркивая личный вклад студентов в развитие своей образовательной организации, региона и страны.

Отбор пройдут все поступившие через официальный сайт заявки. По итогам экспертизы 300 лучших участников в 15 номинациях будут приглашены к участию в очном этапе – с защитой перед жюри и презентацией конкурсных заданий.

Очный этап пройдёт в Самаре с 8 по 10 октября 2025 года на площадке Многофункционального молодёжного центра Самарской области и в концертном зале ДК «Заря» для творческих номинаций. Защиты в этом сезоне будут открытыми: участники смогут присутствовать в зале и наблюдать за выступлениями друг друга.

В 2025 году в конкурс «Студент года» добавлена новая номинация «Общественник года». Её целевой аудиторией являются активисты и представители молодёжных и общественных организаций. Полный перечень номинаций конкурса «Студент года 2025»:

Общие номинации (для студентов вузов и ссузов, а также студенческих объединений):

Доброволец года

Патриот года

Общественник года

Добровольческое объединение года

Патриотическое объединение года

Студенческое медиа года

Только для студентов образовательных организаций высшего образования:

Студенческий лидер вуза

Студенческая творческая личность вуза

Спортсмен года вуза

Интеллект года

Только для студентов профессиональных образовательных организаций:

Студенческий лидер ссуза

Студенческая творческая личность ссуза

Спортсмен года ссуза

Староста года

Молодой профессионал года

Главной наградой конкурса станет звание Гран-при. Награда может быть присуждена студенту, победившему в одной из индивидуальных номинаций и набравшему наибольшее количество баллов. Подведение итогов и награждение победителей пройдёт в один из дней с 17 по 19 ноября 2025 года.

Организаторами конкурса выступают министерство молодёжной политики Самарской области, Совет ректоров образовательных организаций высшего образования Самарской области, Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области и Агентство по реализации молодёжной политики

