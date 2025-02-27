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В Самарской области стартовал новый сезон Всероссийского проекта «Цифровой Ликбез»

27 февраля 2025 13:38
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В Самарской области стартовал новый сезон Всероссийского проекта «Цифровой Ликбез»

 

В Самарской области стартовал новый сезон Всероссийского просветительского проекта по цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой Ликбез». Одна из ключевых задач проекта – донести до учащихся мысль, что наша жизнь неразрывно связана с цифровыми технологиями, их принятием, знанием и грамотным использованием.

Что такое резервное копирование данных? Как защитить себя от спама? Чем нейросети могут помочь, а чем навредить? Ответить на эти и другие вопросы ученикам помогали эксперты ГБУ СО «Цифровой регион» (подведомственное учреждение министерства цифрового развития и связи Самарской области) и компании АйЭсТи. Открытое занятие для школьников организовали региональное минцифры и министерство образования.

О том, что такое нейросети, что они умеют, как и кто ими управляет школьникам рассказал Константин Молодыко, главный инженер по защите информации «Цифрового региона» и Андрей Григорьев, начальник управления информационной безопасности «Цифрового региона». Эксперты обратили внимание ребят на то, что нельзя полностью доверять искусственному интеллекту, который тоже может ошибаться, если его неправильно обучить.

Денис Лихуторуководитель департамента внедрения и сопровождения средств защиты информации компании АйЭсТи, рассказал школьникам, какие практические навыки защиты информации от вредоносных рассылок нужно освоить и применять, какие инструменты использовать, чтобы сохранить свою информацию. Также ребята узнали, что такое цифровой след, как обезопасить себя от возможной утечки персональных данных и что нужно делать, чтобы минимизировать количество таких «следов», не став жертвой мошенников.

Также школьники узнали о важности использования надежных паролей, настройки конфиденциальности в социальных сетях и других простых, но эффективных методах, которые помогут им оставаться в безопасности в цифровом мире.

«Цифровой ликбез» проходит в поддержку реализации национального проекта «Экономика данных», а также национальной цели «Технологическое лидерство». Проект включает серию просветительских роликов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности. Видеоролики предназначены для возрастной категории 6+ и рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами. Материалы доступны на сайте https://digital-likbez.datalesson.ru/.

Проект реализуют Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» при поддержке ведущих ИТ-компаний страны.

фото: минцифры Самарской области

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