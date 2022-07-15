В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022

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Результаты, которые получили самарские выпускники 2022 года, сопоставимы с прошлым годом. Однако по предварительным данным высокобалльников (≥ 81 балла) стало больше по 5 предметам (география, обществознание, химия, английский язык, информатика и ИКТ). А доля не преодолевших порог – уменьшилась по 6 предметам (география, биология, история, литература, обществознание, химия).

По математике профильного уровня, истории, географии, обществознанию, химии, английскому и французскому языку средний балл выше, чем в прошлом году.

По результатам всех экзаменов 120 человек получили 133 100-балльных результата: по физике – 1, географии – 1, английскому языку - 2, биологии – 3, информатике и ИКТ – 3, истории – 11, математике – 16, обществознанию – 14, литературе – 18, химии – 27, русскому языку – 37 человек.

11 выпускников текущего года получили 100 баллов по 2–м предметам, а выпускник школы № 58 г.о. Тольятти Михаил Романенко набрал 300 баллов из 300 возможных.

Выпускница школы № 28 городского округа Тольятти Мария Проценко сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов и поделилась своим рецептом успеха:

«Моя подготовка к ЕГЭ по химии была упорной – мне нравился этот предмет, поэтому я вкладывала все силы в изучение новых тем и решение сложных расчётных задач. Я черпала информацию из профильных учебников Габриелян 8-11 класс, он помог мне заложить хорошую базу. Конечно, я пользовалась пособиями, например, сборник вариантов по химии от составителя КИМов Добротин. Однако самым главным помощником был мой учитель химии Кононова Елена Валерьевна. Она помогала мне со всевозможными заданиями, поддерживала в сложные минуты, когда казалось, что я ничего не знаю, она давала мне советы, от которых мне становилось легче. Например, все выходные посвятить семье и сходить с ними в кино, пройтись погулять с сестрой в лес и зайти покушать в кафе. Теперь это мои способы отдохнуть и прийти в нормальное моральное состояние. Нельзя описать, как я рада, что именно этот учитель стал моей опорой в изучении столь сложной, но в тоже время привлекательной науки».

Роль педагогов в становлении и развитии подрастающего поколения неоднократно отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: «Учителя Самарской области – люди, для которых нет чужих детей, которые умеют учить, собственным примером воспитывать и, конечно же, помогать ученикам становиться знающими, профессиональными, ответственными и успешными людьми. Регионы страны сегодня большое внимание уделяют образованию, шагать вперед в различных иерархиях, рейтингах, достижениях все сложнее и сложнее, но нам это удается, и за это огромное спасибо всем педагогам».

Образовательная система 63-го региона сегодня является одной из самых сильных и развитых в России. Такие результаты стали возможны во многом благодаря реализации нацпроекта «Образование», инициированного Президентом Владимиром Путиным, и системной работе областного Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым.