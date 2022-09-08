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В Самарской области подвели итоги регионального этапа интеллектуальной игры «Ума палата»

8 сентября 2022 14:02
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В Самарской области подвели итоги регионального этапа интеллектуальной игры «Ума палата»

В историческом парке «Россия – моя история» состоялся финал регионального этапа интеллектуально-развивающей игры «Ума палата».

В этом году в игре принимали участие 10 команд из 9 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. География участников представлена такими городскими округами, как Самара, Тольятти, Сызрань, Чапаевск и муниципальным районом Клявлинский.

«Сегодня вы прошли серьезные испытания большого проекта и, отвечая на самые сложные вопросы, показали себя знатоками. Буквально через несколько дней команда-победитель отправится представлять наш регион на окружном этапе. Но в этой игре нет проигравших. Вы все победители, потому что решились принять участие в соревнованиях и показать свои способности и знания. Не останавливайтесь на достигнутом. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова создаются все условия для развития молодых ребят, для выявления талантов в науке, спорте и других видах деятельности. Я уверен, что и у вас все обязательно получится. Удачи и успехов!», - обратился к участникам игры заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

По итогам лучшей признана команда «Комета» ГКУ СО ЦП ДОПР «Созвездие». На втором месте команда «Искра» ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра», а на третьем - «Вестник» ГКУ СО КЦСОН «Ровесник».

Команда-победитель «Комета» представит Самарскую область в окружном этапе интеллектуально-развивающей игры «Ума палата», который пройдет с 14 по 18 сентября 2022 года в Уфе.

Интеллектуально-развивающая игра проводится в рамках проекта Приволжского федерального округа по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство», созданном по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

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