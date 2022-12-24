В Самарской области подвели итоги реализации проекта «Билет в будущее» - 2022

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Подведены итоги проекта по ранней профориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее», который проходит при поддержке Минпросвещения России в рамках национального проекта «Образование». В текущем году в Самарской области реализация проекта «Билет в будущее» прошла очень успешно.

В этом году проект стал более содержательным: значительно изменилась платформа проекта, появились новые функции, новые роли, а у педагогов-навигаторов – больше самостоятельности по регистрации учащихся и организации мероприятий профессионального выбора.

Региональный оператор проекта — Центр опережающей профессиональной подготовки Самарской области подготовил статистика по проекту.

В 2022 году в Самарской области на платформе проекта bvbinfo.ru было проведено более 60000 онлайн-диагностик школьников 6-11 классов. К проекту присоединилось 20 тысяч новых участников. Самыми заинтересованными оказались ученики восьмых и девятых классов.

Участниками проекта в регионе стали 600 школ и 600 педагогов. Более 6000 учеников приняли участие в региональных пробах, которые проходили как на базе 30 площадок колледжей и ВУЗов области, так и в онлайн-формате. В сопровождении педагогов-навигаторов ученики пробовали свои силы в роли повора-кондитера, интернет-маркетолога, веб-дизайнера, менеджера по туризму, электромонтажника, учителя начальных классов и других профессиях.

Особое внимание было уделено профориентационным мероприятиям для школьников с ограниченными возможностями здоровья.

В квесте «Лаборатория будущего» приняли участие более 4500 человек.

В рамках реализации проекта обучение прошли 309 педагогов-навигаторов. Оно было организовано по новой, более насыщенной и практикоориентировнной программе. Для педагогов и сотрудников Центра опережающей профессиональной подготовки Самарской области было организовано участие во Всероссийском форуме региональных операторов проекта «Билет в будущее».

Проект стал уникальной площадкой, на которой объединились родители, дети, педагоги, учебные заведения и будущие работодатели. Такой эффективный тандем однозначно способствует раскрытию потенциала детей, облегчает для них выбор будущей профессии.

В 2023 году планируется проводить ещё больше профессиональных проб, экскурсий и профориентационных мероприятий. Следите за актуальными событиями на информационных площадках проекта в Самарской области: