В Самарской области определили вектор развития взаимодействия вузов с платформой «Россия – страна возможностей»

На базе Самарского государственного социально-педагогического университета (СГСПУ) состоялась стратегическая сессия, посвященная развитию сотрудничества образовательных организаций региона с президентской платформой АНО «Россия – страна возможностей». Мероприятие стало ключевым этапом в подготовке нового рамочного соглашения между регионом и АНО «Россия – страна возможностей».

В работе сессии приняли участие представители министерства науки и высшего образования Самарской области, сотрудники и студенты самарских вузов, экспертное сообщество, а также руководители компаний-работодателей.

Стратегическая сессия прошла в формате шести рабочих групп под модераторством финалистов и победителей конкурсов «Россия – страна возможностей». По итогам защит были отобраны шесть проектных предложений, которые лягут в основу приложения к новому соглашению: «От паспорта компетенций – к назначению»: интеграция цифровых профилей студентов с платформами HeadHunter и «Работа в России»; «Педагог в новой реальности»: создание региональной системы наставничества для молодых учителей с использованием подбора пар; «Цифровой помощник наставника»: разработка ИИ-ассистента для прогнозирования эффективности пар «наставник-наставляемый» и предотвращения выгорания; «Карьерный лифт для участников СВО и молодых госслужащих»: сквозной механизм трудоустройства через интеграцию диагностики со стажировками и платформой «Работа в России»; «Работодатель как партнёр»: запуск универсального цифрового профиля студента и рейтинга работодателей на платформе для поиска стажировок; «Кадровый резерв региона»: формирование управленческого резерва Самарской области на основе тестов когнитивного развития.

Центральной темой обсуждения среди участников стал паспорт компетенций – инструмент оценки надпрофессиональных навыков студентов. Участники детально проработали механизмы его внедрения. Для работодателя – как использовать документ для объективного подбора кадров и понимания реальной ценности соискателя. Для студента – как применять данные паспорта для построения карьерной траектории, самопрезентации и выбора проектов.

Отдельными блоками стали вопросы создания социальных лифтов для участников специальной военной операции и молодых госслужащих, внедрение искусственного интеллекта в наставничество, а также разработка системы поддержки педагогов в новой реальности.

Врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков подчеркнул значение мероприятия для кадрового будущего региона: «Новый формат работы позволит готовить учителей, которые не только блестяще знают свой предмет, но и обладают лидерскими качествами, эмпатией и навыками эффективной коммуникации».

Ключевой особенностью представленных инициатив является их ресурсная модель: проекты реализуются на существующей инфраструктуре центров компетенций без привлечения дополнительного бюджетного финансирования, опираясь на добровольное партнерство.

Работа по интеграции ресурсов АНО «Россия – страна возможностей» в региональную повестку ведется планомерно. Напомним, в мае 2026 года на базе СГСПУ открылся Центр новых возможностей, созданный на основе действующего центра компетенций. В церемонии открытия принимала участие заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

«Наша задача – создать среду, где талант получает шанс на реализацию. Для студентов педагогических направлений это возможность в стенах родного вуза развить навыки, которые ждет современная школа... Это не экзамен и не отбор «на вылет». Каждый работник может увидеть объективный срез своих надпрофессиональных компетенций, поймет свои сильные стороны и зоны роста», – подчеркнула Оксана Ачкасова.

Апробация предложенных инструментов планируется в 2026/27 учебном году, после чего состоится подписание обновленного соглашения.

Фото - пресс-служба СГСПУ