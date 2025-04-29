В Самарской области определили победителя молодежной научно- познавательной игры «УМНИКИ» – 2025!

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В феврале 2025 года Самарский Союз Молодежи – территориальная общественная организация «Российского Союза Молодежи» в Самарской области объявила старт нового сезона Самарской областной молодежной научно-познавательной игры «УМНИКИ».

«УМНИКИ» – это научно-познавательная игра, направленная на привлечение молодежи к науке, развитие интереса к научным знаниям, поддержка интереса к событиям Великой Отечественной войны и сохранения исторической памяти.

Впервые игра «УМНИКИ» дебютировала в 2023 году – тогда участие приняли команды из 15 муниципалитетов Самарской области, а количество участников составило порядка 500 человек. В этом году «УМНИКИ» проходили уже в третий раз: посоревноваться за звание умнейшей команды смогли более 1800 человек из 32 муниципалитетов нашей губернии.

На протяжении двух месяцев команды-участницы соревновались в играх муниципального этапа, и только лучшие их лучших отправились представлять свое муниципальное образование на очный финал проекта, который состоялся 28 апреля на базе СамГМУ.

После четырех раундов финала были подведены итоги и названы имена самых эрудированных команд области: команда «Экипаж Z» из г.о.Кинель стала победителем, а команды «Десяточка» из г.о.Отрадный и «СФИНКС» из г.о.Сызрань заняли достойные призовые места.

«Научно-познавательная игра «УМНИКИ» предоставляет замечательную возможность для юных талантов из муниципальных образований нашей области продемонстрировать свои способности и знания на региональном уровне.

Игра «УМНИКИ» пользуется растущей популярностью среди молодежи. Участники с большим энтузиазмом проверяют свои знания и эрудицию в различных сферах, находят единомышленников и открывают для себя новые возможности. В этом году особое внимание уделялось событиям Великой Отечественной войны, истории российского и советского спорта, а также русскому языку и его нормам. Участники показали действительно впечатляющий уровень знаний. Поздравляю каждого из финалистов – вы проделали значительный путь, и мы искренне гордимся каждым из вас!» — поделилась Председатель Самарского Союза Молодежи – территориальной общественной организации «Российского Союза Молодежи» в Самарской области, член Общественной палаты Самарской области, Софьина Анастасия Владимировна.

Фото - Самарский Союз Молодежи - территориальная общественная организация «Российского Союза Молодежи» в Самарской области