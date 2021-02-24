В Самаре ученикам разрешили не ходить в школу из-за аномальных морозов

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Решение принимают родители самостоятельно.

О такой возможности родителям учеников напомнили в департаменте образования областной столицы.

По прогнозам синоптиков ночью и утром 24 февраля ожидаются минимальные температуры воздуха -30 -35°С, местами до -37 -39°С.

При таких погодных условиях, родители в праве самостоятельно принять решение о посещении ребенком школы по причине морозов. О своем решении необходимо будет проинформировать классного руководителя, пишет ГТРК "Самара".