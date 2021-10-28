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В Самаре растет популярность онлайн-обучения

28 октября 2021 11:54
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в Самаре растет популярность онлайн-обучения

Самарцы активно ищут, чем себя занять в дни предстоящего локдауна — и многие из них решили провести эти дни с пользой. Так, спрос на онлайн-курсы и уроки на Авито Услугах вырос на 108% год к году. При этом на онлайн-платформе ищут самых разных преподавателей и курсы — от вождения до SMM, отмечают эксперты.

Лидируют по росту спроса за год спортивные и танцевальные тренировки — в первый локдаун переход в онлайн для тренеров и их учеников стал вынужденной мерой, но впоследствие многие россияне оценили преимущества занятий дома и уже не вернулись в залы, а для тренеров онлайн-ведение дало возможность получить заработок даже больше, чем в фитнес-клубах. Об этом свидетельствует рост предложения на 111% за два года.

Отказ от общественного транспорта и переезд за город — веский повод сесть за руль, а значит, и пойти в автошколу: спрос на уроки вождения вырос Авито увеличилось в 6 раз. А в последний месяц россияне явно готовились к локдауну, планируя за это время по крайней мере выучить теорию для получения водительского удостоверения: в октябре онлайн-уроки теории вождения стали лидирующей по росту спроса услугой в категории обучения по сравнению с сентябрем (+124%).

Кроме того, самарцы используют время пандемии для того, чтобы получить новые профессии и навыки. Популярность образовательных услуг в категории «профессиональная подготовка» (бухгалтерские курсы, курсы делопроизводства, обучение рабочим специальностям и т.п.) выросла на 172% за два года.

Россияне привыкли искать на онлайн-платформах специалистов в любых сферах — это касается и сферы образования. Наравне с автошколами на Авито ищут преподавателей по вокалу, специалистов по чайным церемониям и различным видам рукоделия, — отмечает руководитель отдела маркетинга Авито Услуг Иван Чулков. — Так, на 54% за два года вырос спрос на курсы и уроки в категории «рисование, дизайн, рукоделие», и на 69% - на обучение игре на музыкальных инструментах и актерскому мастерству.

Активнее всего новому учатся сибиряки и жители Урала: по росту спроса в категории онлайн-обучения в целом лидируют такие города, как Красноярск, Кемерово, Ижевск, также в топе по этому показателю Екатеринбург, Иркутск, Тюмень.

Если в Сибири и крупнейших миллионниках активно развивается обучение самым разным навыкам (и для зарабатывания денег и «для себя»), жители небольших населенных пунктов рассматривают обучение как средство поиска новых источников заработка — здесь растет спрос на курсы по профессиональной подготовке, а хобби уходят на второй план. Активнее всего новые профессии осваивают жители Нижневартовска, Кирова, Курска, Астрахани и Сургута.

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