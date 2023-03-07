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В Самаре прошла «Классная встреча» с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Марией Бутиной

7 марта 2023 11:15
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В Самаре прошла «Классная встреча» с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Марией Бутиной

В Самаре прошла «Классная встреча» с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Марией Бутиной, в которой приняли участие представители Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», Российских студенческих отрядов, Российского союза молодёжи, Молодежного парламента и Молодёжного правительства Самарской области, а также других детских и молодежных объединений. Спикер рассказала о своей жизни и работе, о существующих возможностях для молодежи, а также поддержке молодёжных инициатив.

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» было создано по инициативе детей, ее поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он возглавил наблюдательный совет Движения. В Самарской области создан координационный совет «Движения первых» при Губернаторе области Дмитрии Азарове.

Всероссийский проект «Классные встречи» — инициатива «Движения первых». В 2019 году «Классные встречи» стали частью национального проекта «Образование».

«Участники проекта «Классные встречи» в открытой и непринужденной обстановке имеют возможность напрямую пообщаться с интересными людьми из абсолютно разных сфер деятельности. Из первых уст ребята узнают истории профессионального становления и карьеры, а также личной жизни героев. Последние, в свою очередь, делятся с активистами опытом и знаниями. Интересная подача материала, уникальный формат общения позволяют проекту оставаться популярным в молодежной среде. «Классные встречи» способны мотивировать юных участников к достижению поставленных целей и воплощению своей мечты», - рассказал заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Мария Бутина высоко оценила уровень реализации молодёжной политики в Самарской области, а также особое внимание обратила на площадку, где состоялась встреча. Центром притяжения участников Классных встреч стал новый актовый зал, расположенный в многофункциональном молодежном центре на проспекте Масленникова, 37. Гостья подчеркнула, что молодежь является будущим страны и её развитие является приоритетом для государства. Именно благодаря этому создаются такие масштабные проекты, как Российская студенческая весна, Молодёжный форум «iВолга», а также различные конкурсы грантовой поддержки молодёжных проектов.

Мария Бутина, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва: «На этой встрече я снова убедилась в важности Российского движения детей и молодёжи. Сегодня здесь были ребята с активной жизненной позицией. Они много читают, хотят развиваться в разных сферах, и, я уверена, в будущем станут настоящими профессионалами. Сейчас нам нужно объединиться, чтобы добиваться большего. Российское движение детей и молодёжи — это самая сильная молодёжная ячейка в нашей стране. У нас постоянно проходят различные встречи, для того чтобы узнать мнение молодых граждан России. Очень надеюсь, что мы с ребятами встретимся в скором времени на других масштабных мероприятиях».

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