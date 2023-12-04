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В Самаре пройдет научно-популярное мероприятие Science Slam Samara

4 декабря 2023 13:31
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в Самаре пройдет научно-популярное мероприятие Science Slam Samara

14 декабря 2023 года в Самаре пройдет научно-популярное мероприятие Science Slam Samara. Это научно-популярное шоу, в котором ученые за 10 минут доступно рассказывают о собственных исследованиях. Зрители задают вопросы и выбирают победителя аплодисментами, громкость которых измеряется шумомером.

Движение Science Slam существует в России с 2012 года, за это время прошло более 500 мероприятий, на которых выступили около двух тысяч ученых. Формат дважды становился победителем премии «За верность науке» в номинации «Лучший научно-популярный проект».

В этот раз на одной сцене встретятся молодые ученые из 5 разных университетов Самарской области. Событие пройдет при поддержке минэкономразвития Самарской области, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

«Самарская область является одним из сильнейших научно-образовательных центров страны. У нас развиваются более двух десятков вузов, успешно осуществляет деятельность научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего", мы активно работаем над созданием международного студенческого кампуса. И подобные мероприятия помогают вовлечь молодых людей в науку, показать, что это действительно интересно и увлекательно», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов

Что можно делать с цифровым рублем, чем полезен тысячелистник, а также почему пришельцы всегда летят именно на Землю. Обо всем этом и не только говорят участники университетских слэмов, которые прошли в 2023 году по всей России в рамках Университетской лиги Science Slam. 

Так, студентка Юлия Ситникова из Поволжского государственного университета сервиса объяснит, как сохранять свою зарплату в динамичных экономических условиях, и расскажет, как социальные сети влияют на цены акций. Татьяна Бобыкина (Самарский университет) расскажет о том, как китайский язык влияет на мышление и как можно это использовать в педагогических целях. Анастасия Васькова (Самарский государственный медицинский университет) расскажет про то, какой вид тысячелистника содержит наибольшее количество полезных веществ и как его правильно распознать среди других. Андрей Зоткин (Самарский университет) объяснит, как адаптироваться к изменениям в мире с точки зрения психологии и почему особую роль в этом может играть природная среда. Андрей Волхонский (Самарский государственный технический университет) расскажет о дополненной реальности и о том, почему в фильмах пришельцы всегда летят на Землю.

«Наш прошлый слэм в апреле этого года, который мы также подготовили с командой Science Slam Samara, прошел громко и с большим успехом: переполненный зал, никаких скучных докладов и сложных терминов, только яркие и захватывающие выступления молодых исследователей. Мы рады, что вернулись к проведению этого формата, ведь, напомню, первая всероссийская битва ученых прошла именно в Самаре, еще в 2015 году. Благодаря поддержке Правительства региона участие в слэме бесплатное для всех желающих. Приглашаю всех, кто интересуется наукой, 14 декабря на Science Slam Samara», — отметил руководитель StartupSamara Александр Клюкач.

Новогодний городской Science Slam Samara пройдет в ивент-холле «Сигнал» (ул. Лесная, 23к2). Послушать и поддержать исследователей, а также задать им свои вопросы можно 14 декабря в 19:00.

Вход свободный, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://e.startupsamara.ru/scienceslam.

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