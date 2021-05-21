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В Самаре проходит II Всероссийский форум «Воспитаем здорового ребенка. Поволжье». Он проводится 19-21 мая в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (СИПКРО).

20 мая к сотрудникам детских дошкольных учреждений Поволжского федерального округа в формате онлайн присоединились коллеги из разных регионов страны, в том числе Санкт-Петербурга, Челябинской и Свердловской областей – число участников достигло 150 тысяч человек. Прямую интернет-трансляцию организуют Всероссийская общественная организация и Национальный исследовательский институт «Воспитатели России» при поддержке Фонда президентских грантов.

Одним из мероприятий форума стал круглый стол на тему «Содействие внедрению результатов совместной деятельности научных работников и педагогов-практиков в образовательное пространство дошкольных учреждений» под председательством заместителя председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Федерального Собрания РФ Ларисы Тутовой.

В обсуждении вопроса приняли участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, координатор федерального проекта «Новая школа» Алена Аршинова, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, министр образования и науки Самарской области

Виктор Акопьян, первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичёва, представители научного и профессионального сообщества различных регионов в сфере дошкольного образования.

Как отметил Александр Фетисов, роль дошкольного образования сегодня очень велика, требования к профессионализму работников дошкольных учреждений постоянно повышаются. Поэтому роль площадок для эффективного профессионального диалога и обмена опытом работы, подобных форуму, с каждым годом возрастает. «В Самарской области накоплен значительный опыт по совершенствованию системы дошкольного образования, использованию новых прогрессивных технологий. Педагоги детских садов нашего региона готовы показать лучшие практики по реализации федерального государственного образовательного стандарта и внедрению инноваций», - отметил заместитель председателя Правительства региона.

Лучшие детские сады Самарской области выходили в прямой эфир, сотрудники дошкольных образовательных организаций знакомили коллег с опытом работы и устройством учреждений. Также онлайн-участники могли посетить мастер-классы и тренинги от ведущих экспертов в сфере дошкольного образования.

Участники круглого стола обсудили, в том числе, необходимость ранней профориентации детей от 3 до 7 лет (такой возраст считается оптимальным для знакомства в игровой форме с основными особенностями профессий).

Виктор Акопьян подчеркнул особую важность развития этого направления в системе дошкольного образования и ориентировал коллег на достижение не абстрактных показателей, а конкретных результатов.

Повышение доступности дошкольного образования остается приоритетным в деятельности Правительства Самарской области, на это направлен нацпроект «Демография», инициированный Президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Послании. «Острой проблемой для родителей была нехватка мест в детских садах, школах, особенно в районах новостроек. Для решения этих проблем только за три последних года в Самарской области в 3 раза выросли объемы строительства детских образовательных учреждений. В строй введено 40 новых детских садов, создано 10 955 мест, в том числе – 5 308 ясельных мест. Еще 10 детских садов на 1917 мест мы введем в эксплуатацию до конца текущего года», - подчеркнул Глава региона.

В настоящее время на территории региона около 160 тысяч детей получают дошкольное образование в 327 самостоятельных дошкольных учреждениях, 538 структурных подразделениях общеобразовательных учреждений, а также в дошкольных группах, созданных на базе 158 школ.

Поддержка негосударственного сектора дошкольного образования является одним из действенных механизмов обеспечения доступности дошкольного образования в регионе. В бюджете Самарской области ежегодно предусматриваются средства на предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с осуществлением образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования частным дошкольным образовательным организациям.