В Самаре подвели итоги приёмной кампании 2025 года

26 октября 2025 22:01
169
На заседании Совета ректоров вузов Самарской области подвели итоги приёмной кампании и распределение бюджетных мест по направлениям подготовки, пишет ГТРК-Самара

Итоги зачисления:

Всего по программам высшего образования вузы региона приняли 12 116 студентов, из них:

— 9 829 — на программы бакалавриата и специалитета,

— 2 287 — на магистратуру.

Распределение бюджетных мест по направлениям:

— инженерные — 6 446,

— педагогические — 1 501,

— социальные — 1 207,

— естественнонаучные — 1 164,

— медицинские, аграрные и гуманитарные — остальная доля набора.

Отмечено, что 80% выпускников региона смогли поступить на бюджет в самарские вузы. Лидерами по количеству зачисленных стали Самарский университет имени Королёва, Самарский политех и Тольяттинский государственный университет.

Мобильность студентов:

В Самарскую область для обучения прибыли 2 269 человек из других регионов России — показатель, подтверждающий привлекательность самарского образования.

Поддержка участников СВО:

Отдельное внимание уделили мерам поддержки защитников Отечества.

— По специальной квоте выделено 985 мест,

— 480 человек уже зачислены,

— 1 500 участников СВО проходят обучение в вузах региона.

Также утверждена новая региональная мера поддержки — компенсация затрат на получение высшего образования для участников специальной военной операции.

