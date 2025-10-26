В Самаре подвели итоги приёмной кампании 2025 года

На заседании Совета ректоров вузов Самарской области подвели итоги приёмной кампании и распределение бюджетных мест по направлениям подготовки, пишет ГТРК-Самара
Итоги зачисления:
Всего по программам высшего образования вузы региона приняли 12 116 студентов, из них:
— 9 829 — на программы бакалавриата и специалитета,
— 2 287 — на магистратуру.
Распределение бюджетных мест по направлениям:
— инженерные — 6 446,
— педагогические — 1 501,
— социальные — 1 207,
— естественнонаучные — 1 164,
— медицинские, аграрные и гуманитарные — остальная доля набора.
Отмечено, что 80% выпускников региона смогли поступить на бюджет в самарские вузы. Лидерами по количеству зачисленных стали Самарский университет имени Королёва, Самарский политех и Тольяттинский государственный университет.
Мобильность студентов:
В Самарскую область для обучения прибыли 2 269 человек из других регионов России — показатель, подтверждающий привлекательность самарского образования.
Поддержка участников СВО:
Отдельное внимание уделили мерам поддержки защитников Отечества.
— По специальной квоте выделено 985 мест,
— 480 человек уже зачислены,
— 1 500 участников СВО проходят обучение в вузах региона.
Также утверждена новая региональная мера поддержки — компенсация затрат на получение высшего образования для участников специальной военной операции.