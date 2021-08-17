В Самаре обсудили подготовку к новому учебному году 

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Профильным ведомствам поставлено несколько задач. Одна из приоритетных - проверить организацию дорожного движения в местах, где учебные заведения (школы) имеют выходы на проезжую часть.

На таких адресах обязательно наличие барьерных ограждений, светофорных объектов, линий разметки, в том числе "Дети". Данный вид работ завершится уже 20 августа.

Администрациям районов и профильным службам поставлена задача отработать маршруты, которые ведут к школам. Речь в том числе и о дворовых дорогах на пути следования учеников, они должны быть безопасными и удобными, - подчеркнул руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Также специалисты не забыли и о проверках состояния детских и спортивных площадок в самых популярных зонах отдыха (скверы, парки, бульвары и т.д.). Такие работы носят плановый характер и проводятся каждый год.

Фото: администрация Самары