В Самаре 23 апреля распределят свободные места в детских садах

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В Самаре в пятницу, 23 апреля, будут распределены свободные места в детских садах. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

Распределение – дополнительное. Родителям следует проверить все данные, указанные в заявлении.

Напомним, предыдущее распределение свободных мест в детские сады прошло 19 марта. Оно состоялось в автоматизированном режиме. О том, что ребёнок зачислен в детский сад, родителям сообщают представители дошкольного учреждения. Это обычно происходит по звонку.

Речь идет, конечно, о муниципальных детских садах. Что касается частных, то места там чаще всего есть всегда, ждать распределения не обязательно. Однако здесь встает другой вопрос – финансовая доступность. Но решение этой проблемы есть. Городские субсидии. Негосударственные дошкольные учреждения, которые хотят получать их, не должны брать родительскую плату выше 5960 рублей в месяц, пишет ГТРК Самара.