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В России с 1 марта вступили в силу новые правила приема в вузы

1 марта 2025 10:28
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В России с 1 марта вступили в силу новые правила приема в вузы

Новые правила приёма в российские вузы, а также перечень предметов для поступления в университеты по всем программам и специальностям вступили в силу 1 марта.

По данным РИА Новости, сроки приёма на программы теперь единые — с 20 июня. На бюджет бакалавриата, специалитета и магистратуры приём заканчивается 1 сентября, на контракт и дополнительный набор — до 1 октября.

Зачислять на бюджетные места будут не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление, которое можно будет подать только в один вуз на конкретную специальность.

Отмечается, что абитуриент вправе претендовать на пять специальностей.

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