В России предложили ввести федеральные выплаты заслуженным учителям

193

Законопроект о единой федеральной выплате для учителей, удостоенных звания "заслуженный учитель Российской Федерации", будет направлен на рассмотрение Госдумы 6 октября

Автором соответствующей инициативы стал лидер фракции "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.

Из сопроводительных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, следует, что проект закона направлен на поддержку педагогов и повышение престижа их труда.

В пояснительной записке указано, что цель — устранить межрегиональные различия в выплатах и установить единый для заслуженных учителей минимальный уровень материального поощрения. Предлагается установить ежемесячную выплату не менее 15% от должностного оклада.

Миронов отметил, что в разных регионах выплаты педагогам варьируются.

"Есть территории с процентными надбавками к окладам, как, например, в Московской области — 20%. В некоторых субъектах доплаты фиксированные. Например, в Северной Осетии — 1,5 тысячи рублей, а в других регионах заслуженные учителя могут получать единовременные выплаты с небольшой ежемесячной надбавкой <…> Педагоги со схожим опытом и заслугами получают разные деньги, поэтому предлагается на федеральном уровне ввести единые правила", — сказал депутат.

Кроме того, в СРЗП выступили за увеличение зарплаты данной категории педагогов до 200% от уровня средней по России зарплаты, при этом 70% этой суммы должен составлять оклад без учета надбавок.