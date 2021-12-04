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В регионах будет реализован новый федеральный проект «Передовые инженерные школы»

4 декабря 2021 15:52
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На встрече с молодыми учеными в «Точке кипения» ОГУ Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров ответили на их вопросы о государственной поддержке ученых.

Правительством России по стратегической инициативе, утвержденной премьер-министром Михаилом Мишустиным, создан новый одноименный федеральный проект «Передовые инженерные школы». Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко во время посещения Оренбургского государственного университета. Вице-премьер также поздравил вуз с включением в программу академического лидерства «Приоритет-2030».

В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, министр образования региона Алексей Пахомов и исполняющий обязанности ректора ОГУ Сергей Мирошников.

Гости посетили лаборатории инжинирингового центра ОГУ, разработки которых активно используются ведущими промышленными предприятиями региона и встретились с молодыми учеными региона.

«Для Правительства одной из приоритетных задач является подготовка квалифицированных кадров для всех отраслей экономики. В ОГУ уже есть опыт, когда студенты в партнерстве с промышленными предприятиями реализуют совместные проекты и внедряют в производство инновационные разработки. Существующие инженерные компетенции вуза необходимо связать с новым запускаемым федпроектом «Передовые инженерные школы». Поручаю Минобрнауки совместно с ОГУ проработать этот вопрос и подключить региональные высокотехнологичные компании», - сказал Дмитрий Чернышенко.  

«Видно, что вы занимаетесь перспективными исследованиями на достаточно высоком уровне. Со своей стороны, я бы хотел помочь по вопросу взаимодействия с промышленными предприятиями ПФО. Во многих регионах округа хорошо налажен процесс, когда есть тесное взаимодействие с вузами и в плане приема ребят на работу, и по аккумулированию знаний и достижений науки, чтобы помогать готовить тот же профессорско-преподавательский состав. Я сам руководил очень большими предприятиями, и одна из задач была не только направлять специалистов, чтобы они возглавляли направления научного развития, кафедры, но и формировали будущую концепцию обучения, которая нужна самому предприятию. Прорыва можно достичь только за счет высоких технологий, а значит и новых стандартов в сфере образования - без участия ведущих предприятий это сделать тяжело. Я надеюсь, что у вас с этим все в порядке, как и на этапе подготовки обучения и формирования программ, так и на этапе материально-технической базы. Если есть необходимость помочь в налаживании более тесного взаимодействия с промышленными предприятиями округа, то мы готовы оказать содействие», - сказал Игорь Комаров.

На встрече с молодыми учеными в «Точке кипения» ОГУ Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров ответили на их вопросы о государственной поддержке ученых, привлечения в науку молодых специалистов и реализации студенческих стартапов.

«Со следующего года мы запустим проект «Университетская платформа технологического предпринимательства». Это еще одна из 42 стратегических  инициатив Правительства. Проект призван стимулировать студентов создавать собственный бизнес, будем привлекать к этой работе и инвесторов. До 2024 года на его реализацию планируется направить порядка 20 млрд рублей. Рассчитываем, что это позволит создать к 2030 году 150 тысяч новых рабочих мест в инновационных секторах экономики», - подчеркнул вице-премьер.

«Одна из ключевых задач правительства региона - обеспечить условия для реализации огромного творческого и научного потенциала нашей молодежи. Дмитрий Николаевич высоко оценил проекты, которые мы уже реализовали, развивая подготовку кадров для ИТ-индустрии. Следующий этап работы - подготовка кадров для сферы креативных индустрий. В то же время мы не забываем о традиционных отраслях, составляющих экономику нашего региона. Поэтому активно включаемся в подготовку к проекту «Передовые инженерные школы».  Он позволит нам существенно увеличить число ребят, обучающихся  на новом оборудовании, и сделать Оренбургскую область одним из федеральных центров подготовки инженерных кадров», - сказал Денис Паслер.

«Уверен, наш вуз в ближайшем будущем станет центром образования, науки и инноваций, формирующим креативно мыслящего и созидающего человека ХХI века. Этой цели мы достигнем через реализацию масштабных проектов, которые сформируют университет нового типа – университет, обладающий уникальными технологиями и развитой инфраструктурой», - отметил Сергей Мирошников.

В завершение встречи вице-премьер также отметил активное участие региона в мероприятиях Года науки и технологий, а также пригласил оренбуржцев на Конгресс молодых ученых, который пройдет в декабре в Сочи на базе образовательного центра «Сириус», передает пресс-служба ПФО.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

 

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