В программу развития вузов "Приоритет-2030" вложат 32 миллиарда рублей

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В пятницу в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко журналистам сообщили, что в текущем году более 32 млрд рублей будет выделено на финансирование программы "Приоритет-2030".

Эта программа является президентской инициативой и включает 128 университетов, 48 из которых являются получателями специальных грантов. "Мы видим конкретные исследования вузовских команд, которые уже внедряются в производство, усиливают экономику и технологическую независимость страны", – цитирует Чернышенко пресс-служба.

За участие в дальневосточном треке программы и господдержку соревнуются 15 вузов ДФО. Подкомиссию Минобрнауки по университетам ДФО, которая будет оценивать программы развития вузов, возглавляют министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Важнейшей задачей университетов Дальнего Востока является снижение оттока выпускников школ, отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его мнению, образование в востребованных специальностях высокого качества может помочь молодым людям и их семьям остаться на Дальнем Востоке, пишет Смотрим.