В ПГУТИ определили победителей I Самарского турнира по спортивному программированию

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28 ноября в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики прошёл очный финал «I Самарского турнира по спортивному программированию». Турнир организован Федерацией спортивного программирования России совместно с Молодежным Советом при Представительстве Самарской области при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области. 21 ноября состоялся заочный отборочный этап. В очном формате 30 участники из 63 региона сразились за призовой фонд в 100 тысяч рублей.

Турнир, прошедший в ПГУТИ, отвечает принципам реализации национального проекта «Цифровая экономика» и его региональной составляющей «Кадры для цифровой экономики». Самарская область – один из лидеров в России по количеству проводимых в регионе профориентационных и образовательных IT-мероприятий, которые всегда находят поддержку Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Главная цель соревнований – привлечение внимания к спортивному программированию и востребованным сейчас IT-технологиям. Мероприятие также привлекло интерес и работодателей. Некоторые судьи, которые оценивали, как школьники и студенты выполняют задания турнира, присматривали для себя будущие кадры. Один таких, старшеклассник Кирилл Черников, рассказал: «Я решил поучаствовать в турнире, потому что я увлекаюсь информатикой и хочу связать свою жизнь с этим, ведь направление IT очень важно, особенно в современном мире».

Участникам финального турнира предстояло за короткий промежуток времени написать код для решения логических и математических задач.

Открывая турнир, ректор ПГУТИ Вадим Ружников отметил: «Спортивное программирование развивает нестандартное мышление, которое позволяет человеку дальше двигаться по жизни и решать нестандартные задачи».

Главный консультант департамента информационных технологий и связи Самарской области Александр Кошкин отметил, что соревнования по спортивному программированию способствуют развитию ИТ-отрасли и помогают прийти в профессию большому количеству молодых людей: «Уверен, этот вид спорта также поможет программистам построить карьеру в IT-сфере. В спортивном программировании ценятся быстрота принятия решений, внимательность и нацеленность на результат – все эти качества очень важны и в спорте. Я желаю всем участникам достичь и результата, и победы!».

«Программирование дает возможность заниматься любому человеку любого физического состояния, любого возраста. Нет никаких ограничений, поэтому за этим видом спорта – будущее», – уверен председатель Федерации спортивного программирования Самарской области Михаил Бабенко.

По итогам турнира победителями в категории «Студенты» стали Федор Кирьяков, Александр Матюшенков и Сергей Ивлев. В категории «Школьники» - Артём Яруков, Михаил Леонтьев и Омар Ахмедов.

Напомним, летом 2022 года спортивное программирование было официально признанно видом спорта в России. По этому случаю глава Минцифры России Максут Шадаев сказал: «Россия стала первой страной в мире, признавшей спортивное программирование официальным видом спорта. Мы убеждены, что спортивное программирование станет популярным массовым спортом в нашей стране, которая славится своими выдающимися программистами. Мы планируем, что со временем в каждом образовательном заведении, будь то школа или вуз, будет своя секция по спортивному программированию. Мы рассчитываем на продуктивную работу со всеми участниками ИТ-индустрии, в том числе и с ведущими вузами страны».