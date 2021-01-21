В мэрии Самары прокомментировали задания учителям постить красивые фото города

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Власти Самары прокомментировали сообщения о том, что учителей, старшеклассников и их родителей, якобы, заставляют размещать на личных страницах в социальных сетях фото определенных мест города для создания положительного образа Самары, пишет КП-Самара.

В соцсетях начали появляться сообщения, что в школы города поступил документ, который подписан исполняющим обязанности руководителя департамента образования горадминистрации Антоном Палушкиным. В документе говорилось, что необходимо организовать ежедневный постинг ярких, красочных фотографий Самары.

Также прилагался и список территорий, которые необходимо отфотографировать. Кроме того имелась приписка, что вопрос находится на контроле главы Самары и губернатора.

Как сообщил первый заместитель главы Самары Максим Харитонов, это задание - самодеятельность Палушкина, пишет ГТРК Самара.

«Руководством города такие задачи не ставились. Заставлять кого бы то ни было размещать информацию, фотографии в социальных сетях на заданную тему - недопустимо. И за это, конечно, и.о. руководителя департамента образование понесет наказание», - сказал Харитонов.