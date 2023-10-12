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В исторических парках «Россия – Моя история» продолжает работу «Лаборатория будущего»

12 октября 2023 11:19
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В исторических парках «Россия – Моя история» продолжает работу «Лаборатория будущего»

В исторических парках «Россия – Моя история» продолжает работу квестовая мультимедийная выставка-тестирование «Лаборатория будущего». Школьники 80 регионов смогут в игровой форме познакомиться с рынком труда, элементами различных отраслей и профессий, увидеть многообразие специальностей и возможностей их выбора, понять, в каком направлении им хотелось бы развиваться.

Ведущий в России профориентационный проект «Билет в будущее» помогает учащимся 6-11 классов школ страны выбрать путь в жизни и найти профессию, которая определит дальнейшую жизнь человека в будущем. Приоритеты профориентации в России сегодня закреплены Президентом РФ на государственном уровне. Региональный оператор проекта ЦОПП Самарской области.

С начала сентября порядка 2000 обучающихся 6-11 классов школ города Самары посетили квестовую мультимедийную выставку-тестирование «Лаборатория будущего» в историческом парке «Россия — Моя история».

Экспозиции «Лабораторий будущего» разработаны совместно с ведущими российскими профориентологами на основе анализа рынка труда и структуры экономики России. Выставки предназначены для учащихся 6-11 классов и состоят из увлекательных интерактивных квестов, пройдя которые каждый из гостей сможет познакомиться с более чем 40 профессиональными отраслями и более чем 400 профессиями.

«Наша задача — продемонстрировать каждому школьнику те возможности, которые у него есть для реализации своего потенциала в будущем. Ребята уже в школе будут получать представление, какими навыками должен обладать тот или иной специалист», отметил первый заместитель Министра просвещения России Александр Бугаев.

Пройдя квесты, школьники в игровой форме узнают о более чем 400 профессиях из различных отраслей: здоровая среда, комфортная среда, умная среда, безопасная среда, индустриальная среда, социальная среда, деловая среда, креативная среда и аграрная среда. Такие знания позволят ребятам более точно сформировать для себя образ будущей профессии и построить образовательную траекторию.

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