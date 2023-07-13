В этому году увеличено число мест целевого приема в медвузы

150

«Для Самарской области выделено 393 места целевого приема по программам специалитета и 302 места - по программам ординатуры. Это в целом на 44 места больше по сравнению с прошлым годом. Основная часть квот целевого приема выделена для обучения в СамГМУ. Также имеется 15 мест для обучения в вузах, расположенных в других регионах. Сегодня мы наблюдаем высокую активность абитуриентов, конкурс на обучение по программам специалитета уже составляет 2 человека на место. В рамках целевого договора предусмотрено предоставление мер поддержки и гарантированное трудоустройство в медучреждение с последующей работой не менее 3 лет», - рассказал заместитель министра – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Денис Бутолин.



Преимущества целевого обучения:



Абитуриенты поступают по отдельному конкурсу и получают образование бесплатно

После окончания обучения специалиста ждет гарантированное трудоустройство по специальности

Возможность направления в целевую ординатуру от учреждения

Прохождение практики в учреждении, заключившем целевой договор, дает возможность еще до устройства на работу узнать особенности работы и трудовой коллектив

По договору о целевом обучении учреждение предоставляет меры поддержки в период обучения (выплаты, оплата проезда, компенсация расходов на жилье в период обучения).



«Всего в настоящее время в рамках целевых договоров проходят обучение по программам бакалавриата и специалитета более 1400 человек, по программам ординатуры – более 570 человек. После завершения обучения молодые специалисты пополнят коллективы медучреждений области», - отметил замминистра.



Для заключения договора о целевом обучении необходимо самостоятельно обратиться в выбранное для дальнейшей работы учреждение здравоохранения. С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.



Для заключения договоров о целевом обучении приглашают, в том числе по следующим специальностям:

- Анестезиология-реаниматология

- Гериатрия

- Неврология

- Общая врачебная практика (семейная медицина)

- Онкология

- Психиатрия-наркология

- Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение

- Сердечно-сосудистая хирургия

- Скорая медицинская помощь

- Стоматология терапевтическая

- Судебно-медицинская экспертиза

- Торакальная хирургия

- Физиотерапия

- Фтизиатрия

- Хирургия.

Фото: минздрав СО