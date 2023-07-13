В этому году увеличено число мест целевого приема в медвузы

«Для Самарской области выделено 393 места целевого приема по программам специалитета и 302 места - по программам ординатуры. Это в целом на 44 места больше по сравнению с прошлым годом. Основная часть квот целевого приема выделена для обучения в СамГМУ. Также имеется 15 мест для обучения в вузах, расположенных в других регионах. Сегодня мы наблюдаем высокую активность абитуриентов, конкурс на обучение по программам специалитета уже составляет 2 человека на место. В рамках целевого договора предусмотрено предоставление мер поддержки и гарантированное трудоустройство в медучреждение с последующей работой не менее 3 лет», - рассказал заместитель министра – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Денис Бутолин.
Преимущества целевого обучения:
Абитуриенты поступают по отдельному конкурсу и получают образование бесплатно
После окончания обучения специалиста ждет гарантированное трудоустройство по специальности
Возможность направления в целевую ординатуру от учреждения
Прохождение практики в учреждении, заключившем целевой договор, дает возможность еще до устройства на работу узнать особенности работы и трудовой коллектив
По договору о целевом обучении учреждение предоставляет меры поддержки в период обучения (выплаты, оплата проезда, компенсация расходов на жилье в период обучения).
«Всего в настоящее время в рамках целевых договоров проходят обучение по программам бакалавриата и специалитета более 1400 человек, по программам ординатуры – более 570 человек. После завершения обучения молодые специалисты пополнят коллективы медучреждений области», - отметил замминистра.
Для заключения договора о целевом обучении необходимо самостоятельно обратиться в выбранное для дальнейшей работы учреждение здравоохранения. С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.
Для заключения договоров о целевом обучении приглашают, в том числе по следующим специальностям:
- Анестезиология-реаниматология
- Гериатрия
- Неврология
- Общая врачебная практика (семейная медицина)
- Онкология
- Психиатрия-наркология
- Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
- Сердечно-сосудистая хирургия
- Скорая медицинская помощь
- Стоматология терапевтическая
- Судебно-медицинская экспертиза
- Торакальная хирургия
- Физиотерапия
- Фтизиатрия
- Хирургия.
Фото: минздрав СО