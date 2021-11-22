В библиотеке Тольятти нашли книгу, которой 253 года

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Она великолепно сохранилась. Издан этот раритет в 1768 году, всего через 6 лет после того, как Екатерина II стала российской императрицей.

Что же читали в те романтические времена? Не менее романтическую литературу. В этой книге, например - героическая поэма «Неистовый Орландо» на итальянском языке.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, до сих пор остается загадкой - кто и когда подарил библиотеке такую уникальную книгу. Учитывая, что еще не все запасы старых книг в библиотечном хранилище разобраны, нас могут ждать другие, не менее интересные открытия.