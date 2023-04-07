Учителя Самарской области могут принять участие в III Всероссийском форуме классных руководителей

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Это одно из важнейших событий Года педагога и наставника в профессиональной жизни учителей. Сам форум пройдет в Москве с 3 по 7 октября. Но заявки на участие в нем принимаются уже сейчас – до 20 апреля.



«Это хорошая возможность получить новый опыт, новые возможности, найти новых друзей, - отмечает учитель истории и обществознания самарской школы «Дневной пансион-84», участница II Всероссийского форума классных руководителей Алла Романова.- В 2023 году количество участников Форума увеличено до 3000 человек. Скорее присоединяйтесь к движению ФКР, дорогие коллеги».

В форуме будут участвовать самые лучшие педагоги страны. Для отбора приема и отбора заявок создано специальное мини-приложение https://vk.com/app51552964 . Действующие классные руководители и кураторы групп СПО должны пройти несколько испытаний, чтобы попасть на мероприятие: пройти анкетирование, тестирование по основам педагогики, тестирование по внеурочным занятиям «Разговоры о важном», тренажер классного руководителя и предоставление видеовизитки по теме «Моя воспитательная инициатива».



В этом году форум будет проходить в две смены. Сначала примут участие классные руководители начальных классов, коррекционных школ и кураторов СПО, затем — классные руководители старших и средних классов. Подарком для всех участников форума станет праздничный концерт ко Дню учителя в Государственном Кремлевском дворце.

Участие в форуме для учителей бесплатное, а расходы на проезд и проживание берут на себя организаторы форума. Стратегическим партнером мероприятия стала АНО «Диалог Регионы», в том числе и Центр управления регионом Самарской области.