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Учитель биологии из Самары Станислава Яницкая стала полуфиналистом телешоу «Классная тема»

6 сентября 2022 11:17
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Учитель биологии из Самары Станислава Яницкая стала полуфиналистом телешоу «Классная тема»

Этот проект призван показать самых ярких, талантливых, современных педагогов России, которые способны увлечь своим предметом и замотивировать изучать его глубже, вникать во все тонкости. По итогам конкурса семеро финалистов проведут открытый урок на телеканале «Россия 1».

Отборочный этап проекта «Классная тема» завершился в преддверии нового учебного года, в нем приняли участие тысячи педагогов со всех регионов страны, а также из Донецкой и Луганской Народных республик. Отбор полуфиналистов был очень строг – его проводила экспертная комиссия Министерства просвещения РФ.

Педагог из Самары - Станислава Яницкая выдержала конкурентную борьбу и претендует на победу в самом зрелищном образовательном конкурсе страны. Она рассказала, что быть учителем – ее призвание, она мечтала преподавать с 12 лет, и в тот момент, когда развивалась профессия SMM- менеджмент, веб-дизайн или клик-мейкинг, Станислава хотела быть школьным учителем.

«Когда я перешагивала порог вуза, я точно знала, кем я буду работать, но успела попробовать я многое. Я преподавала в вузе, была педагогом дополнительного образования, но что-то всегда тянуло меня в школу. Я часто слышу о том, что сейчас все иначе: школа другая, дети другие, родители, да и учителя уже не те. Как оно было раньше. Я не могу сказать, но я точно вижу, что происходит сейчас – подчеркнула учитель биологии, полуфиналистка конкурса «Классная тема» Станислава Яницкая. –  Пусть у меня было и не так много времени для наблюдений, но я заметила вот что: дети перестали верить в то, что все начинается здесь, в школьном классе. А верите ли вы в то, что будущих ученых готовят на уроках биологии, а лучшие в нефтяной промышленности – это те, кто преуспевал на уроках химии? Я верю и хочу, чтобы в это поверили дети. Найди профессию, которая тебе по душе и тебе не придется работать ни дня в своей жизни. Я нашла эту профессию и вижу свою миссию в том, чтобы помочь это сделать детям».

Полуфиналистами стали не только молодые учителя, но и педагоги с большим стажем. Победителей выберут с помощью открытого голосования, свой главный урок-эфир они проведут на федеральном телеканале, при этом их учениками станут известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты театра и кино.

Напомним, шоу «Классная тема» создано по поручению президента РФ Владимира Путина телеканалом «Россия» и Министерством просвещения РФ при поддержке социальной сети VK.

Уже скоро в проекте выберут самого классного учителя страны, от души надеемся, что им станет педагог, который хочет вернуть детям веру в силу школьных знаний – Станислава Яницкая.

 

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