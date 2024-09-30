ученый Самарского политеха высказался о новом учебнике по истории России

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Курс истории России в новом учебном году студенты неисторических специальностей и направлений подготовки по всей стране начали с обновленным учебным пособием. Доцент кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» Самарского политеха, линейный руководитель университетского отделения Российского общества «Знание» Егор Макаров рассказал, что изменилось в учебном процессе для преподавателей и обучающихся.

По словам кандидата исторических наук, тематические блоки в пособии не изменились, но современной истории России отводится особое место. Специальная военная операция рассматривается в неразрывной связи с изменениями на постсоветском пространстве, в том числе и с событиями 2000-х и 2010-х годов. В учебнике традиционно отдается преимущество истории Отечества, но без отрыва от мировой. Она изучается вместе с ключевыми событиями, происходившими в нашем государстве.

По рекомендации Министерства науки и высшего образования РФ в методике преподавания практических занятий стало больше интерактива. В программу включены: документальная кинохроника наиболее важных событий истории XX-XXI вв., карты, анализ исторических документов и артефактов. Для преподавателей были подготовлены более 80 пакетов с материалами, которые постоянно пополняются.

– С обновленным пособием изменился весь учебный процесс, – говорит Егор Макаров. – Теперь дисциплина изучается в течение двух семестров, а не одного, как было прежде. Это необходимо для того, чтобы детально погрузиться в настоящее время, не забывая и об историческом прошлом. Благодаря этому студенты будут лучше разбираться в сложных современных внутри- и внешнеполитических процессах и развивать критическое мышление.

Учебно-методический комплекс сейчас есть только в электронном виде, поскольку в него постепенно добавляют новые элементы.

– На самом деле, доработка пособий по истории России происходит ежегодно, это естественный процесс, в котором участвуют лучшие ученые-теоретики и специалисты-практики со всей страны, в том числе и с Самарского политеха, – объясняет Макаров. – Наши преподаватели весь прошлый год собирали обратную связь от студентов, и все ответы, оценки и отзывы были учтены в масштабе ПФО и России при составлении рекомендаций на этот год. Поэтому Политеху проще работать в новых условиях – у нас уже есть годовой опыт, в то время как многие другие вузы только подключаются к этой работе.

Новый учебно-методический комплекс используется как преподавателями для ежегодной переработки лекционного курса, так и студентами в качестве рекомендованного источника при изучении курса истории.