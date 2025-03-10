Учебный центр основ военной подготовки и безопасности жизнедеятельности СамГМУ будет обучать более 1000 студентов в год

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области на проезжей части сбили насмерть 45-летнего пешехода
В Самарской области на проезжей части сбили насмерть 45-летнего пешехода
Самарцев приглашают в кирху на «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ БАХУ»
Самарцев приглашают в кирху на «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ БАХУ»
Социальные пенсии в РФ с 1 апреля будут проиндексированы на 14,75%
Социальные пенсии в РФ с 1 апреля будут проиндексированы на 14,75%
Предприятия «Т Плюс» в Самарском регионе готовятся к прохождению паводка
Предприятия «Т Плюс» в Самарском регионе готовятся к прохождению паводка
Самарские транспортные полицейские присоединились к акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»
Самарские транспортные полицейские присоединились к акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»
У загоревшегося в Новокуйбышевске склада рухнула крыша
У загоревшегося в Новокуйбышевске склада рухнула крыша
компании РФ благодаря ИИ сэкономят свыше 4 трлн рублей в год
Компании РФ благодаря ИИ сэкономят свыше 4 трлн рублей в год
Самарские предприятия посетила делегация Республики Башкортостан
Самарские предприятия посетила делегация Республики Башкортостан
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.14
-0.43
EUR 96.86
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«8 Марта в каждый дом!»: полицейские и общественники региона провели мероприятия, посвященные Международному женскому дню
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке Дарьи Емельяновой
Новое мероприятие пройдет в Эко-лектории Самарского зоопарка
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Учебный центр основ военной подготовки и безопасности жизнедеятельности СамГМУ будет обучать более 1000 студентов в год

10 марта 2025 11:23
129
Учебный центр основ военной подготовки и безопасности жизнедеятельности СамГМУ будет обучать более 1000 студентов в год

Учебный центр центр основ военной подготовки и безопасности жизнедеятельности Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) будет обучать более 1000 студентов в год. Обучение по двум модулям «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы военной подготовки» в центре проходят студенты 1-3 курсов всех специальностей. Благодаря проведенному обновлению и ремонту обучение будет проходить в более комфортных условиях и с использованием современного оборудования.

Центр открылся в СамГМУ в сентябре 2024 года в соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования РФ ко всем учебным заведениям - уделять повышенное внимание теме безопасности жизнедеятельности и военной подготовки с учетом военно-политической и геополитической обстановки.

Как отметил руководитель Центра, к. м. н., полковник медицинской службы запаса Юрий Скобелев, основными задачами является ознакомление студентов с методологическими принципами, основными направлениями обеспечения безопасности жизнедеятельности, с организацией и оказанием медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени, основами военного строительства, государственной политикой в области подготовки граждан России к военной службе и многие другие аспекты.

«В Центре ведется работа, направленная на формирование у студентов высокого общественного сознания и воинского долга, воспитание дисциплинированности, высоких морально-психологических качеств личности гражданина-патриота, базовых знаний и ключевых навыков военного дела, – отметил Юрий Скобелев. – Мы также рассказываем студентам о специфике деятельности различных категорий военнослужащих ВС РФ, воинских ритуалах и традициях, особенностях военной формы одежды, знакомим с правилами воинской вежливости, уставными нормами и правилами поведения военнослужащих».

Учебный центр разместился на площадях бывшего читального зала библиотеки университета на Гагарина, 18. Помещения были переоборудованы под учебные классы и приняли вид тематических аудиторий с соответствующим наглядными пособиями: индивидуальными и медицинскими средствами защиты, полноценными массогабаритными макетами стрелкового оружия и гранат, макетом пораженного для отработки практических навыков оказания первой помощи, средствами радиационной, химической и бактериологической разведки, тематическими стендами и другими.

Также в Центре организован лазерный тир для отработки практических навыков стрельбы из стрелкового оружия. Во время своего визита в Центр тир апробовал ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов, выполнив норматив по стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Макарова на оценку «Отлично». Он рекомендовал при проведении занятий по отработке навыков оказания первой помощи в боевой обстановке в будущем использовать VR-тренажер «Тактическая медицина», разрабатываемый Институтом инновационного развития СамГМУ и Военно-медицинской академией им. С.М. Кирова.

Александр Колсанов отметил, что университет старается по максимуму создать все условия для выполнения поставленных задач Министерства здравоохранения РФ и Министерства высшего образования и науки РФ в рамках адаптации обучающихся в современных условиях.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев вошел в топ-30 самых влиятельных людей в российском футболе
10 марта 2025  11:44
Вячеслав Федорищев вошел в топ-30 самых влиятельных людей в российском футболе
100
Взрывы в Новокуйбышевске в момент атаки дронов ВСУ попали на видео
10 марта 2025  09:27
Взрывы в Новокуйбышевске в момент атаки дронов ВСУ попали на видео
596
Основной целью визита стало знакомство с достижениями российской ракетно-космической отрасли.
8 марта 2025  22:31
Делегация из Мьянмы посетила Самарскую область и ознакомилась с достижениями в космической отрасли
1057
В Самарскую область 8 марта с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
8 марта 2025  13:26
В Самарскую область с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
937
В Самарской области увеличат тарифы на газ
8 марта 2025  13:11
В Самарской области увеличат тарифы на газ
628
Весь список