Учебный центр основ военной подготовки и безопасности жизнедеятельности СамГМУ будет обучать более 1000 студентов в год

129

Учебный центр центр основ военной подготовки и безопасности жизнедеятельности Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) будет обучать более 1000 студентов в год. Обучение по двум модулям «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы военной подготовки» в центре проходят студенты 1-3 курсов всех специальностей. Благодаря проведенному обновлению и ремонту обучение будет проходить в более комфортных условиях и с использованием современного оборудования.

Центр открылся в СамГМУ в сентябре 2024 года в соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования РФ ко всем учебным заведениям - уделять повышенное внимание теме безопасности жизнедеятельности и военной подготовки с учетом военно-политической и геополитической обстановки.

Как отметил руководитель Центра, к. м. н., полковник медицинской службы запаса Юрий Скобелев, основными задачами является ознакомление студентов с методологическими принципами, основными направлениями обеспечения безопасности жизнедеятельности, с организацией и оказанием медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени, основами военного строительства, государственной политикой в области подготовки граждан России к военной службе и многие другие аспекты.

«В Центре ведется работа, направленная на формирование у студентов высокого общественного сознания и воинского долга, воспитание дисциплинированности, высоких морально-психологических качеств личности гражданина-патриота, базовых знаний и ключевых навыков военного дела, – отметил Юрий Скобелев. – Мы также рассказываем студентам о специфике деятельности различных категорий военнослужащих ВС РФ, воинских ритуалах и традициях, особенностях военной формы одежды, знакомим с правилами воинской вежливости, уставными нормами и правилами поведения военнослужащих».

Учебный центр разместился на площадях бывшего читального зала библиотеки университета на Гагарина, 18. Помещения были переоборудованы под учебные классы и приняли вид тематических аудиторий с соответствующим наглядными пособиями: индивидуальными и медицинскими средствами защиты, полноценными массогабаритными макетами стрелкового оружия и гранат, макетом пораженного для отработки практических навыков оказания первой помощи, средствами радиационной, химической и бактериологической разведки, тематическими стендами и другими.

Также в Центре организован лазерный тир для отработки практических навыков стрельбы из стрелкового оружия. Во время своего визита в Центр тир апробовал ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов, выполнив норматив по стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Макарова на оценку «Отлично». Он рекомендовал при проведении занятий по отработке навыков оказания первой помощи в боевой обстановке в будущем использовать VR-тренажер «Тактическая медицина», разрабатываемый Институтом инновационного развития СамГМУ и Военно-медицинской академией им. С.М. Кирова.

Александр Колсанов отметил, что университет старается по максимуму создать все условия для выполнения поставленных задач Министерства здравоохранения РФ и Министерства высшего образования и науки РФ в рамках адаптации обучающихся в современных условиях.