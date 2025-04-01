Три университета Самарской области вошли в число победителей Грантового конкурса Движение Первых

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Экспертная комиссия определила проекты-победители из 79 регионов России. Общая сумма поддержки составляет 1,4 млрд рублей.

В Самарской области три вуза вошли в число победителей: Поволжский государственный университет сервиса, Приволжский государственный университет путей сообщения и Самарский государственный социально-педагогический университет стали обладателями грантов от Движения Первых. Поволжский государственный университет сервиса представил проектный интенсив «Арт-туризм: маршруты памяти». Приволжский государственный университет путей сообщения — проект «Детская академия транспорта». Самарский государственный социально-педагогический университет — просветительский марафон для младших школьников «Экологические сказки Самарушки».

«Грантовый конкурс Движения Первых — это замечательная инициатива, которая даёт возможность молодым людям реализовать свои идеи и проекты. Особенно важно, что эти проекты направлены на развитие общества и отражают такие ценности, как патриотизм, историческая память, взаимопомощь и уважение. Приятно видеть, что многие инициативы исходят из образовательных учреждений, включая вузы. Это свидетельствует о том, что молодёжь активно участвует в жизни страны и стремится к положительным изменениям. Желаю всем победителям успешного воплощения их проектов и надеюсь, что их инициативы принесут пользу обществу и станут примером для других», — отметил министр науки и высшего образования Марк Шлеенков.

В рамках конкурса будут реализованы социально значимые инициативы, поддержанные самими детьми. На конкурс поступило более 5,5 тысяч заявок из всех регионов России. Победителями стали 513 проектов из 79 субъектов, представленные школами, учреждениями среднего профессионального образования, дополнительного образования, вузами и другими организациями.

Больше всего будет реализовано проектных активностей муниципального масштаба — 233. Также ожидается 27 всероссийских мероприятий.

Самым популярным направлением стало «Патриотизм и историческая память». Большое количество инициатив Первые посвятили Году Защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Например, школьники из первичного отделения Республики Башкортостан посвятили свой проект коню Керчь, который вместе с солдатами Красной Армии прошёл войну и дошёл до Берлина. Участники Движения хотят познакомить сверстников и родителей по всей стране с подвигом «коня-фронтовика».

Большое количество заявок поступило по направлениям «Культура и искусство» и «Образование и знания».

Каждая инициатива должна отражать ценности Первых: взаимопомощь и взаимоуважение, единство народов России, историческая память, добро и справедливость, мечта, созидательный труд, жизнь и достоинство, патриотизм, дружба, служение Отечеству, крепкая семья.