Тольяттинские студенты-медики стали получать стипендии из городского бюджета

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С целью привлечения молодых специалистов в учреждения здравоохранения города, а также для повышения авторитета медицинских работников с 1 января 2022 года в Тольятти была введена дополнительная мера поддержки для студентов-медиков. Это ежемесячная денежная выплата из городского бюджета в размере 1000 рублей. Стипендия будет выплачиваться студентам высших учебных заведений и ординаторам, которые обучаются по медицинским специальностям и заключили договор о целевом обучении с государственными лечебными учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Самарской области.

В Тольятти в 2022 году дополнительную денежную выплату из средств местного бюджета будут получать 262 студента-медика, которые заключили договоры о целевом обучении с городскими поликлиниками №№ 1, 2, 3, 4; больницами №№ 1, 2, 4, 5; детской городской больницей; СПИД-Центром; стоматологической поликлиникой №3; станцией скорой медицинской помощи; противотуберкулезным диспансером; лечебно-реабилитационным центром «Ариадна»; психоневрологическим диспансером.

К перечислению стипендий за первое полугодие 2022 года в размере 6000 рублей МФЦ Тольятти приступит уже на этой неделе. Первыми получателями выплат станут 195 студентов. Еще 67 пакетов документов находятся в работе, свои стипендии эти будущие медики получат в течение июля.