Тольяттинские школьники прошли в финал «Большой перемены»

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Финалистами «Большой перемены» стали ученики тольяттинских школ: Полунина Софья (Лицей №57) и Жирнова Полина (школа «Сота»).

В Международном детском центре «Артек» прошёл финал всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 5-7 классов, где в рамках решающих испытаний ребята решали кейсы, объединившись в команды по 10 человек. Эксперты оценивали логическое мышление, креативность, умение работать в команде, навыки коммуникации и сотрудничества.

Софья Полунина поделилась своими впечатлениями: «Мы понимали, что выиграет только половина из нас, но на протяжении всего финала атмосфера была очень дружеская. Я стала призёром и очень рада, что у меня был шанс окунуться в атмосферу конкурса, а также побывать в «Артеке». Кроме актуальных и интересных мастер-классов, проходила также командная игра и индивидуальные состязания. У каждого участника была возможность раскрыться, проявить себя».

Заместитель директора Лицея №57 Елена Викторовна Ерунова подвела итоги соревнований: «Спасибо организаторам конкурса, что дают возможность ребятам получать яркие эмоции, воплощать свои идеи, побывать в детском центре среди лучших учеников России. Можно представить, какое многообразие идей и молодой энергии царит во время финала конкурса».

С 9 по 14 августа в Саранске пройдет полуфинал для школьников 8-10 классов, куда прошли ученики лицея №57 – Виктория Григорян, Максим Вишня и Андрей Ермаков.

Цель Всероссийского конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Фото: минобразования СО