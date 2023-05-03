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ТГУ стал победителем всероссийского конкурса в сфере образования

3 мая 2023 18:11
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ТГУ стал победителем всероссийского конкурса в сфере образования

Разработанная в Тольяттинском госуниверситете система высшего образования онлайн «Росдистант» названа «Лучшей практикой в цифровизации образования».

27-28 апреля 2023 года в Москве прошёл VII Всероссийский практический форум «Образование 2023». Ежегодно он собирает руководителей образовательных учреждений, профильных регулирующих ведомств из различных регионов страны для дискуссий на самые острые темы. Его организатор – Фонд развития государственного и муниципального управления.

С 2021 года в рамках форума подводятся итоги конкурса в сфере образования «Эффективность и устойчивое развитие». В нём принимают участие до 300 организаций общего, профессионального и высшего образования. В конкурсе 21 номинация, направленная на выявление лучших практик в самых разных направлениях образования от управленческих до инновационно-технологических. Среди критериев оценки проектов – доказанная полезность для развития выбранного направления, социальный эффект, результативность.

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) – разработчик проекта «Росдистант» – участвовал в конкурсе впервые. Вуз подал на конкурс проект «Построение масштабируемой адаптивной модели дистанционного онлайн-обучения», который реализуется на образовательной платформе «Росдистант». Проект получил от экспертной комиссии наибольшее количество баллов среди других участников и стал победителем в номинации «Лучшая практика в цифровизации образования».

– Победа в данной номинации подтверждает высокий уровень цифровизации в университете, уровень доступности качественного образования для студентов вне зависимости от технологии обучения, – комментирует итоги конкурса начальник отдела технологий онлайн-образования ТГУ Анна Богданова. – Адаптивная модель дистанционного онлайн-обучения описывает систему обучения, которая может масштабироваться для поддержки большого количества студентов и способна адаптироваться к их уникальным потребностям и уровню знаний. Это означает, что система может автоматически настраиваться, используя данные о студенте и его производительности, чтобы оптимизировать его обучение.

ТГУ постоянно развивает используемые форматы онлайн-обучения для повышения адаптивности. Например, в этом году в отдельных курсах появились лонгриды вместо электронных учебников. Они позволяют студентам глубже и основательнее изучать тему, благодаря содержанию большого количества информации, примеров и ссылок на дополнительные материалы, а также удобны при использовании со смартфона.

«Росдистант» – запатентованная система высшего образования онлайн. Платформа была создана ТГУ в 2015 году и реализуется в рамках трёх федеральных инновационных площадок Минобрнауки РФ (2012–2017 гг., 2018–2021 гг., 2023–2027 гг.). С проектом «Росдистант» университет в 2019 году одержал победу на Всероссийском конкурсе профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп» в номинации «Управление проектами в системе высшего образования и науки». В 2022-м – получил высшие баллы в Международном конкурсе Awards for Contributing to Excellence (ACE) – «За вклад в совершенство». На англоязычный образовательный рынок ТГУ выходит с проектом «Росдистант» под брендом NewGenUniv. Это задача включена в Программу развития ТГУ до 2030 года, с которой университет вошёл в федеральную программу «Приоритет-2030».

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