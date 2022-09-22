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Студенты Самарского университета им. Королёва разработали онлайн-сервис, который упростит и ускорит поиск работы

22 сентября 2022 11:17
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Студенты Самарского университета им. Королёва разработали онлайн-сервис, который упростит и ускорит поиск работы

Проект победил в федеральном конкурсе "Студенческий стартап".

Студенты Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва разработали интерактивный онлайн-сервис "Соискатель", который должен упростить и ускорить процесс поиска работы и подбора сотрудников. Функционально сервис отличается от обычных сайтов с объявлениями или базами вакансий, напоминая, скорее, некий гибрид социальной сети и видеохостинга. Резюме и объявления предлагается размещать на сервисе в виде коротких видеороликов, а пройти собеседование с потенциальным работодателем можно будет прямо из дома. Проект победил в федеральном конкурсе "Студенческий стартап" и получил грантовую поддержку в размере 1 млн рублей.

"Идея нашего онлайн-сервиса в том, что в единой системе, напоминающей одновременно соцсеть и видеохостинг, будут объединены и те, кто ищет работу, и те, кто ищет работников. Мы поможем им найти друг друга, согласно различным их пожеланиям, требованиям и множеству других условий. Соискатели работы и работодатели, зарегистрировавшись в приложении и разместив свои резюме или объявления в виде коротких видеороликов, смогут легко связаться друг с другом через этот сервис - с помощью мессенджера или в видеочате. Можно будет даже прямо из дома пройти в видеочате предварительное собеседование, не тратя время на дорогу. Мы считаем, что такой онлайн-сервис значительно упростит и ускорит процесс поиска работы и подбора сотрудников", - рассказал автор проекта, студент Института экономики и управления Самарского университета им. Королёва Никита Белов.

По его словам, благодаря тому, что, например, резюме соискателя будет в виде презентационного ролика, потенциальный работодатель сможет сразу увидеть и более верно оценить, подходит ему или нет кандидат на вакансию, ну а тот, кто ищет работу, сможет увидеть в видеоролике от работодателя, как выглядит предлагаемое место работы, в чем будут заключаться должностные обязанности, какой коллектив и так далее. Даже в коротком двухминутном видеоролике можно рассказать гораздо больше, чем в обычном лаконичном объявлении на сайтах вакансий - лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.

Кроме того, программное обеспечение сервиса будет постоянно анализировать профили пользователей, сопоставляя и учитывая различные данные и признаки - например, предпочитаемую сферу деятельности, размер желаемой или предлагаемой зарплаты, возраст, предыдущий опыт работы, достижения. На основе этого анализа сервис будет рекомендовать пользователю к просмотру определенные ролики-резюме или видеообъявления о приеме на работу - наподобие того, как соцсети предлагают вам добавить в друзья тех или иных людей, или же как видеохостинг рекомендует вам посмотреть видеоролики определенной тематики или жанра в зависимости от просмотренных ранее (если была бы необходимость именовать такой сервис на иностранный манер, его, наверное, можно было бы назвать Jobtube, от английского job - работа). Разумеется, вакансии или работников можно будет искать и самостоятельно, через подробный многоуровневый поиск в приложении.

Данный проект победил в этом году в федеральном конкурсе "Студенческий стартап" и получил грантовую поддержку в размере 1 млн рублей. В основной команде разработчиков проекта - три человека. В настоящее время сервис находится в стадии доработки и тестирования.

Предварительная версия приложения для данного сервиса уже готова, она работает в тестовом режиме, но программное обеспечение нужно будет еще доработать, усовершенствовать, чтобы сервис уверенно выдерживал достаточно большой поток пользователей. Нами предусмотрена как мобильная версия, которую можно будет устанавливать на смартфоны, так и веб-приложение для ноутбуков и десктопов. Планируем, что сервис сможет открыться для всех желающих в следующем году", - отметил Никита Белов.

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