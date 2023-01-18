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Студенты Самарского политеха создали прототипы светильников

18 января 2023 12:51
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Студенты Самарского политеха создали прототипы светильников

Первокурсники факультета архитектуры и дизайна выполнили свой первый проект – «Лампа» из подручных материалов

Как рассказала старший преподаватель кафедры «Инновационное проектирование Елена Табаева, задание «Лампа» подразумевало включение бэкграунда ребят, истории о том, как сложился их путь в дизайн до первого курса. Каждый писал некую легенду и воплощал её в материале. При этом объекты ребятам нужно было создать из «хлама», то есть всего того, что они смогли бы найти без затрат. Например, Карина Якупова нашла в гараже у дедушки деревянные бруски и вместе с ним пропилила в них отверстия, чтобы вставить внутрь светящуюся гирлянду.

– Я назвала свою лампу «La vie», то есть «жизнь», в переводе с французского языка, – говорит девушка. – Каждый ярус конструкции отвечает за часть моей жизни. Основная, на которой всё держится, – семья, моя поддержка, здесь – школа, тут – творческий путь, поскольку я восемь лет училась в художественной школе и хотела стать живописцем. Башню я могу в любой момент надстроить, и она будет расти вместе со мной.

А Елизавета Тремасова искала ненужные магазинам предметы – заходила и спрашивала «мусор». В магазине электроники ей повезло, там дали материнскую плату от компьютера. При ближайшем рассмотрении студентка разглядела схожесть микросхем и контроллеров с домами, с целым городом, и поверхность оставалось только покрасить. Основой стал пенёк с подшипником. А кураторы подали идею подсветки, чтобы, крутя конструкцию, можно было видеть проекцию мегаполиса. Идея объекта в том, что девушка родом из рабочего посёлка Новоспасское в Ульяновской области, поступив в университет, получила шанс стать дизайнером.

Илья Шимочкин отразил в своём «творении» любовь к играм, вложив в корпус из фанеры и оргстекла шахматные фигуры и игральные карты. Пульт управления он стилизовал под небольшую игровую приставку. Молодой человек мечтает стать 3D-моделлером, то есть создавать цифровой трёхмерный контент для индустрии компьютерных игр.

Теперь, когда у ребят готовы прототипы, они приступят к чертежам, по которым смогут смоделировать свои объекты в 3D.

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