Студенты Самарского политеха разработали обучающий комплекс по программированию БПЛА

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре сотрудники Росгвардии провели профориентационную встречу с военнослужащими, увольняемыми в запас
В Самаре сотрудники Росгвардии провели профориентационную встречу с военнослужащими, увольняемыми в запас
Более 30% россиян отметили, что нейросети помогают меньше переживать из-за дедлайнов
Более 30% россиян отметили, что нейросети помогают меньше переживать из-за дедлайнов
Житель Похвистнево решил съездить за сигаретами пьяным — лишился автомобиля
Житель Похвистнево решил съездить за сигаретами пьяным — лишился автомобиля
Самарский Росреестр приглашает принять участие в конкурсе на премию геодезии и картографии имени Ф. Н. Красовского
Самарский Росреестр приглашает принять участие в конкурсе на премию геодезии и картографии имени Ф. Н. Красовского
Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности усилен в Самаре
Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности усилен в Самаре
В Самарской области готовность объектов дорожного ремонта по нацпроекту превысила 65%
В Самарской области готовность объектов дорожного ремонта по нацпроекту превысила 65%
В Жигулёвске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже товаров из сетевого магазина
В Жигулёвске задержали подозреваемого в краже товаров из сетевого магазина
Каждый четвертый житель Самары (22%) еженедельно проводит выходной день в кровати
Каждый четвертый житель Самары (22%) еженедельно проводит выходной день в кровати
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.32
0.36
EUR 89.33
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
"Самара в движении" приглашает жителей на летние тренировки
В Самаре железнодорожные экоактивисты присоединились к проекту «ЭКОслед 2:0»
С 11 по 13 сентября Новокуйбышевск станет центром притяжения для тех, кто живёт танцем
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Студенты Самарского политеха разработали обучающий комплекс по программированию БПЛА

131
Студенты Самарского политеха разработали обучающий комплекс по программированию БПЛА

Студенты Самарского политеха Евгений Кайзеров, Арсений Фёдоров, Матвей Степанов и Никита Беляков под руководством директора центра интеллектуальных робототехнических систем Сергея Сусарева разработали программно-аппаратный комплекс БПЛА, предназначенный для обучения школьников и студентов программированию беспилотников. Обучение построено по принципу «от простого к сложному»: сначала ученики составляют программы для дрона из готовых визуальных блоков – как из конструктора, без единой строчки кода. Затем осваивают разные прошивки (внутренние программы дрона) и язык Python, а на продвинутом уровне переходят к языку Rust и учатся напрямую изменять исходный код системы. Проект реализуется при поддержке гранта Фонда содействия инновациям (программа «Умник»).

Образовательные решения в области беспилотных систем, существующие на рынке, отличаются фрагментарностью. Сейчас почти нет возможности попробовать свои силы в настройке современных прошивок и в программировании роя дронов (группы взаимодействующих летательных аппаратов). Из-за этого обучающиеся не всегда понимают принципы управления роем.

Чтобы решить эту проблему, политеховцы создали действующий прототип программно-аппаратного комплекса для отладки программных решений, собрав его из комплектующих, доступных на российском рынке. Инженеры говорят, что новая платформа для разработки программного обеспечения будет гибче, понятнее в настройке и безопаснее в эксплуатации, чем существующие аналоги.

Кроме того, политеховцы спроектировали оригинальную раму дрона и собственную платформу для разработки программного обеспечения роботов. В её основе – альтернативный протокол связи и отечественная ROS2 (аналог зарубежной программной платформы, которую сегодня широко используют разработчики роботов и дронов по всему миру). Благодаря этому работоспособность комплекса не зависит от иностранных разработок. Новая платформа рассчитана на больший набор функций и при этом расходует меньше ресурсов бортового мини-компьютера летательного аппарата. Дрон сможет не только летать по заданной программе, но и в реальном времени обрабатывать данные с камер, распознавая объекты.

«Мы создали платформу, на которой можно будет учить всему и сразу: от пайки и сборки до программирования одиночного дрона, целого роя БПЛА и систем компьютерного зрения, – поясняет Евгений Кайзеров. – Сейчас аналоги либо недоступны массовому пользователю, либо «игрушечные»– научить кого-либо программированию БПЛА с их помощью довольно сложно. Наш же комплекс – конструктор для настоящей инженерии. Работая с ним, школьник или студент поймёт, как дрон видит мир, как принимает решения и как десяток дронов общаются между собой без участия человека».

Школьники могут использовать разработку политеховцев для моделирования БПЛА или подготовки к соревнованиям. Студентам она будет полезна во время лабораторных работ по программированию и компьютерному зрению. В отличие от узкоспециализированных аналогов, разработанная платформа позволит сформировать широкий спектр навыков программирования дронов: от настройки контроллера до создания распределённого искусственного интеллекта для группы БПЛА.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Рано утром в пятницу 17 июля, в Самарской области снова объявляли ракетную опасность
17 июля 2026  09:35
Рано утром в пятницу 17 июля, в Самарской области снова объявляли ракетную опасность
117
В Самаре проверили ход ремонтной кампании в школах и детских садах: до 1 сентября осталось полтора месяца
16 июля 2026  12:53
В Самаре проверили ход ремонтной кампании в школах и детских садах: до 1 сентября осталось полтора месяца
518
В период с 16 по 19 июля 2026 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
15 июля 2026  14:03
В период с 16 по 19 июля в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
1024
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива
14 июля 2026  12:35
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива
1569
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
13 июля 2026  11:59
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
839
Весь список