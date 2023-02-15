Студенты и сотрудники Политеха отдали дань уважения воинам-интернационалистам

90

15 февраля, ровно 34 года назад, советские войска покинули Афганистан. Эту дату отмечают в России и бывших республиках СССР. Торжественные мероприятия прошли и в Политехе. В войне, длившейся 10 лет, участвовало более 60 студентов Куйбышевского политехнического института (КПтИ).

Отдать дань уважения и почтить память воинов-интернационалистов на площадке возле седьмого корпуса вуза, где установлен памятный обелиск, собрались активисты Политеха, студенты военного учебного центра и курсанты военно-патриотического клуба «Тайфун». Открыл митинг проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Евгений Франк.

– Ежегодно в этот день мы вспоминаем наших студентов, которые с честью и доблестью выполнили свой военный долг. Тема любви к родине в нашем университете всегда актуальна, – отметил он.

В торжественной церемонии также приняли участие начальник военно-учебного центра Политеха Александр Зорин и председатель профкома сотрудников Владимир Трофимов.

Завершился митинг возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам, а также выставлением почетного караула. Мемориальный комплекс выстроен вокруг памятного камня, установленного напротив седьмого корпуса в 1989 году по инициативе создателя организации воинов-интернационалистов КПтИ «Шурави» Виктора Купреева. Новую скульптурную композицию в прошлом году изготовили в центре литейных технологий Политеха. Автор концепции – ведущий инженер центра Алексей Князев, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото Зарины Беркимбаевой