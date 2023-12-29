Я нашел ошибку
Главные новости:
Энергетики напоминают самарцам о необходимости соблюдения правил безопасности в новогодние праздники
ЭнЭнергетики напоминают самарцам о необходимости соблюдения правил безопасности в новогодние праздники
Самарскому университету им. Королёва будет выделено более 600 млн рублей на разработку решений в сфере ИИ
Самарскому университету им. Королёва будет выделено более 600 млн рублей на разработку решений в сфере ИИ
Спрос на покупку складов в Самарской области за год вырос на 2%, а на аренду — на 4%
На площадке Штаба общественной поддержки могут быть реализованы проекты жителей губернии
На площадке Штаба общественной поддержки могут быть реализованы проекты жителей губернии
Студенты двух вузов Самарской области стали финалистами стипендиального конкурса Фонда Потанина
Студенты двух вузов Самарской области стали финалистами стипендиального конкурса Фонда Потанина
Госавтоинспекция Самарской области переходит на усиленный режим несения службы
Госавтоинспекция Самарской области переходит на усиленный режим несения службы
"РКС-Самара" обезопасили больше 600 колодцев в Самаре
"РКС-Самара" обезопасили больше 600 колодцев в Самаре
Самарцы массово идут в бани и SPA перед Новым годом
Самарцы массово идут в бани и SPA перед Новым годом
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.3
-1.41
EUR 100.55
-0.8
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 4 января взрослых и детей на новогодний праздник!
Самарцы могут побывать на новогодних экскурсиях в Заварке
Новогодние праздники состоятся в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Студенты двух вузов Самарской области стали финалистами стипендиального конкурса Фонда Потанина

29 декабря 2023 12:52
109
Студенты двух вузов Самарской области стали финалистами стипендиального конкурса Фонда Потанина

Фонд Потанина представляет результаты I этапа конкурса на получение именной стипендии Владимира Потанина 2023/2024. Его успешно прошел 31 студент из двух вузов Самарской области: Самарского государственного технического университета и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.

Директор программ Фонда Потанина Юлия Лизичева: «В сезоне 2023/2024 активность заявителей стипендиального конкурса остается на высоком уровне: интерес к нему проявили 6 416 человек из всех 75 вузов-участников Программы. После проведения проверки по формальным критериям, включая проверку на наличие плагиата, к экспертизе были допущены 3 478 заявок. Всего же победителями I этапа стали 2 000 человек, встречи с которыми мы с нетерпением ждем на II этапе. Желаем финалистам удачи и ярких впечатлений!».

В рамках конкурса поддержка предоставляется магистрантам и студентам уровня специализированного высшего образования действующего пилотного проекта очной формы обучения из 75 вузов-участников Стипендиальной программы Владимира Потанина с целью развития образовательной среды, обеспечивающей положительные изменения в обществе.

Вузами-лидерами по количеству допущенных заявок стали: Национальный исследовательский университет ИТМО – 312, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» – 291, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова – 260, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина – 144, Санкт-Петербургский государственный экономический университет – 140.

II этап отборов, включающий деловые игры, решения и презентации кейсов, традиционно пройдет в онлайн-формате с 26 января по 10 февраля 2024 года. С техническими требованиями для прохождения отборов можно ознакомиться здесь. Партнером Фонда по проведению II этапа конкурса является группа компаний ЕВМ.

По итогам двух этапов стипендиального конкурса эксперты определят 750 победителей, еще 10 человек войдут в резервный список. Победители конкурса будут получать именную стипендию Владимира Потанина ежемесячно в размере 25 тысяч рублей начиная с февраля 2024 года и до окончания обучения (но не более 6 месяцев для студентов второго курса и не более 18 месяцев для студентов первого курса).

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Требуется журналист
В центре внимания
в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтируют 21 объект
28 декабря 2023  20:09
В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтируют 21 объект
529
Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 
28 декабря 2023  19:24
Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 
1292
28 декабря 2023  15:52
"Новогодний маршрут" в Самаре уже в рейсе
638
Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений
28 декабря 2023  13:46
Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений
561
В предстоящие праздничные дни в Самарской области усилят работу профильных служб
28 декабря 2023  13:37
В предстоящие праздничные дни в Самарской области усилят работу профильных служб
598
Весь список