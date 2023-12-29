Студенты двух вузов Самарской области стали финалистами стипендиального конкурса Фонда Потанина

Фонд Потанина представляет результаты I этапа конкурса на получение именной стипендии Владимира Потанина 2023/2024. Его успешно прошел 31 студент из двух вузов Самарской области: Самарского государственного технического университета и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.
Директор программ Фонда Потанина Юлия Лизичева: «В сезоне 2023/2024 активность заявителей стипендиального конкурса остается на высоком уровне: интерес к нему проявили 6 416 человек из всех 75 вузов-участников Программы. После проведения проверки по формальным критериям, включая проверку на наличие плагиата, к экспертизе были допущены 3 478 заявок. Всего же победителями I этапа стали 2 000 человек, встречи с которыми мы с нетерпением ждем на II этапе. Желаем финалистам удачи и ярких впечатлений!».
В рамках конкурса поддержка предоставляется магистрантам и студентам уровня специализированного высшего образования действующего пилотного проекта очной формы обучения из 75 вузов-участников Стипендиальной программы Владимира Потанина с целью развития образовательной среды, обеспечивающей положительные изменения в обществе.
Вузами-лидерами по количеству допущенных заявок стали: Национальный исследовательский университет ИТМО – 312, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» – 291, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова – 260, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина – 144, Санкт-Петербургский государственный экономический университет – 140.
II этап отборов, включающий деловые игры, решения и презентации кейсов, традиционно пройдет в онлайн-формате с 26 января по 10 февраля 2024 года. С техническими требованиями для прохождения отборов можно ознакомиться здесь. Партнером Фонда по проведению II этапа конкурса является группа компаний ЕВМ.
По итогам двух этапов стипендиального конкурса эксперты определят 750 победителей, еще 10 человек войдут в резервный список. Победители конкурса будут получать именную стипендию Владимира Потанина ежемесячно в размере 25 тысяч рублей начиная с февраля 2024 года и до окончания обучения (но не более 6 месяцев для студентов второго курса и не более 18 месяцев для студентов первого курса).