Студенты двух вузов Самарской области стали финалистами стипендиального конкурса Фонда Потанина

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Фонд Потанина представляет результаты I этапа конкурса на получение именной стипендии Владимира Потанина 2023/2024 . Его успешно прошел 31 студент из двух вузов Самарской области: Самарского государственного технического университета и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.

Директор программ Фонда Потанина Юлия Лизичева: «В сезоне 2023/2024 активность заявителей стипендиального конкурса остается на высоком уровне: интерес к нему проявили 6 416 человек из всех 75 вузов-участников Программы. После проведения проверки по формальным критериям, включая проверку на наличие плагиата, к экспертизе были допущены 3 478 заявок. Всего же победителями I этапа стали 2 000 человек, встречи с которыми мы с нетерпением ждем на II этапе. Желаем финалистам удачи и ярких впечатлений!».

В рамках конкурса поддержка предоставляется магистрантам и студентам уровня специализированного высшего образования действующего пилотного проекта очной формы обучения из 75 вузов-участников Стипендиальной программы Владимира Потанина с целью развития образовательной среды, обеспечивающей положительные изменения в обществе.

Вузами-лидерами по количеству допущенных заявок стали: Национальный исследовательский университет ИТМО – 312, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» – 291, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова – 260, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина – 144, Санкт-Петербургский государственный экономический университет – 140.

II этап отборов, включающий деловые игры, решения и презентации кейсов, традиционно пройдет в онлайн-формате с 26 января по 10 февраля 2024 года. С техническими требованиями для прохождения отборов можно ознакомиться здесь . Партнером Фонда по проведению II этапа конкурса является группа компаний ЕВМ.

По итогам двух этапов стипендиального конкурса эксперты определят 750 победителей, еще 10 человек войдут в резервный список. Победители конкурса будут получать именную стипендию Владимира Потанина ежемесячно в размере 25 тысяч рублей начиная с февраля 2024 года и до окончания обучения (но не более 6 месяцев для студентов второго курса и не более 18 месяцев для студентов первого курса).