Студенческий стройотряд «Барс» отправился в Мурманск для работы в строительной компании ООО «НОВА»

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7 апреля состоялась отправка студенческого строительного отряда «Барс» в Мурманск для работы в строительной компании ООО «НОВА». В рамках данного мероприятия состоялась встреча руководства компании со студентами. Во встречи принял участие Андрей Викторович Чечин – директор по персоналу.

Студенческий строительный отряд «Барс» состоит из 13 человек, обучающихся в ГАПОУ «Поволжский социально-экономический колледж им. П. Мачнева» и ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж». Ребятам предстоит внести свой вклад в грандиозную стройку мега-проекта федерального уровня – Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Студенты будут трудоустроены по специальностям дорожный и подсобный рабочий и получат большой практический опыт, который пригодится им в дальнейшем.

Часть ребят уже работали в прошлом году, и с удовольствием отзывались о работодателе, и планируют по окончанию обучения трудоустроиться в эту компанию на постоянную основу, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО