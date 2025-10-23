Стать химиками и айтишниками будет сложнее

153

Абитуриентам следующего учебного года придется серьезнее готовиться к единому государственному экзамену, чтобы поступить в вуз по выбранному профилю. Все потому, что минимальные проходные баллы по некоторым предметам вырастут по сравнению с 2025/26 учебным годом. Это коснется химии, биологии, физики, информатики. Ощутимее всего — истории и еще больше — иностранного языка. В последнем случае разница составит 10 баллов. Кроме того, по социально-гуманитарным направлениям обязательными для сдачи могут стать не только обществознание, но и история. Проекты приказов Минобрнауки опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов. Зачем это нужно, выяснила «Парламентская газета».

Одним из приказов Минобрнауки предложило увеличить число баллов ЕГЭ, меньше которого подведомственный ему вуз будет не вправе установить на 2026/27 учебный год. Изменения такие:

по химии и биологии — с 39 до 40 баллов,

физике — с 39 до 41,

информатике — с 44 до 46,

истории — с 36 до 40,

иностранному языку — с 30 до 40.

«Минимальное количество баллов ЕГЭ изменено с целью повышения качества образования, в том числе получаемого по договорам об оказании платных образовательных услуг, — говорится в пояснительной записке. — Значения минимальных баллов ЕГЭ установлены по итогам анализа приемной кампании 2025/26 учебного года. Предлагаемые изменения затронут около одного процента поступающих».

По остальным предметам все по-прежнему. По русскому языку, математике профильного уровня, географии и литературе — по 40 баллов, по обществознанию — 45.

«На самом деле порогов минимальных баллов три, — отметил в беседе с «Парламентской газетой» первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, профессор РАН Александр Мажуга. — Первый — порог Рособрнадзора. Это минимум баллов, чтобы иметь положительную оценку. Следующий — министерств и ведомств, у которых есть подведомственные вузы. Этот порог сейчас и обсуждается. Третий — университета. Вуз определяет минимум баллов, без которого абитуриент не может подать заявление ни на бюджет, ни на договор».

По мнению депутата, предложенные значения в целом не сильно отличаются от прошлого года, и никакого ужесточения или усложнения процедуры поступления нет. Тем более что подавляющее большинство вузов и так ставит балл выше утвержденного Минобрнауки.

«Если мы боремся за качество образования, такую логику можно распространить и на другие специальности и направления подготовки», — подытожил он.