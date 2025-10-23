Я нашел ошибку
Главные новости:
Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште
Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие прописки
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие прописки
квартиры с балконами и без них теперь стоят одинаково
Квартиры с балконами и без них теперь стоят одинаково
Подготовка к XIII Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава» переходит в финальную стадию
Подготовка к XIII Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава» переходит в финальную стадию
Судебные приставы добились приведения в порядок кровли детского сада в Самаре
Судебные приставы добились приведения в порядок кровли детского сада в Самаре
В Самаре начали играть в лапту!
В Самаре начали играть в лапту!
почти две трети жителей Самары дарят подарки коллегам
Почти две трети жителей Самары дарят подарки коллегам
1 380 000 рублей выманили мошенники у жительницы Тольятти
1 380 000 рублей выманили мошенники у жительницы Тольятти
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.65
0.3
EUR 94.75
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Стать химиками и айтишниками будет сложнее

23 октября 2025 11:53
153
Стать химиками и айтишниками будет сложнее

Абитуриентам следующего учебного года придется серьезнее готовиться к единому государственному экзамену, чтобы поступить в вуз по выбранному профилю. Все потому, что минимальные проходные баллы по некоторым предметам вырастут по сравнению с 2025/26 учебным годом. Это коснется химии, биологии, физики, информатики. Ощутимее всего — истории и еще больше — иностранного языка. В последнем случае разница составит 10 баллов. Кроме того, по социально-гуманитарным направлениям обязательными для сдачи могут стать не только обществознание, но и история. Проекты приказов Минобрнауки опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов. Зачем это нужно, выяснила «Парламентская газета».
Одним из приказов Минобрнауки предложило увеличить число баллов ЕГЭ, меньше которого подведомственный ему вуз будет не вправе установить на 2026/27 учебный год. Изменения такие:

  • по химии и биологии — с 39 до 40 баллов,
  • физике — с 39 до 41,
  • информатике — с 44 до 46,
  • истории — с 36 до 40,
  • иностранному языку — с 30 до 40.

«Минимальное количество баллов ЕГЭ изменено с целью повышения качества образования, в том числе получаемого по договорам об оказании платных образовательных услуг, — говорится в пояснительной записке. — Значения минимальных баллов ЕГЭ установлены по итогам анализа приемной кампании 2025/26 учебного года. Предлагаемые изменения затронут около одного процента поступающих».

По остальным предметам все по-прежнему. По русскому языку, математике профильного уровня, географии и литературе — по 40 баллов, по обществознанию — 45.

«На самом деле порогов минимальных баллов три, — отметил в беседе с «Парламентской газетой» первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, профессор РАН Александр Мажуга. — Первый — порог Рособрнадзора. Это минимум баллов, чтобы иметь положительную оценку. Следующий — министерств и ведомств, у которых есть подведомственные вузы. Этот порог сейчас и обсуждается. Третий — университета. Вуз определяет минимум баллов, без которого абитуриент не может подать заявление ни на бюджет, ни на договор».

По мнению депутата, предложенные значения в целом не сильно отличаются от прошлого года, и никакого ужесточения или усложнения процедуры поступления нет. Тем более что подавляющее большинство вузов и так ставит балл выше утвержденного Минобрнауки.

«Если мы боремся за качество образования, такую логику можно распространить и на другие специальности и направления подготовки», — подытожил он.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
22 октября 2025  20:36
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
347
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
22 октября 2025  20:06
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
317
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
22 октября 2025  17:39
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
454
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
22 октября 2025  13:31
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
341
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
22 октября 2025  12:34
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
338
Весь список