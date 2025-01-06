Стало известно, как будут отдыхать школьники Самарской области в учебном 2025 году

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Министерство просвещения поделилось рекомендациями по организации каникул.

После текущих новогодних праздников школьники выйдут на учебу 9 января 2025 года. Затем начнутся дополнительные каникулы, которые продлятся с 17 по 24 февраля 2025 года. Правда, такое послабление предусмотрено только для первоклассников.

Для остальных учащихся на смену зимним каникулам придут весенние. Они начнутся 24 марта 2025 года. Ученики вернутся в классы 31 марта. Для всех, кроме выпускников, учеба продлится до мая, после чего школьников ждут летние каникулы. Что касается учащихся 9-11 классов, для них окончание учебы зависит от расписания Государственной итоговой аттестации, пишет Самара-КП.