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Средняя стоимость обучения в российской частной школе составляет 44 тысячи рублей в месяц

2 сентября 2024 13:46
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средняя стоимость обучения в российской частной школе составляет 44 тысячи рублей в месяц

Т—Ж, одно из главных финансовых медиа в России, проанализировал стоимость обучения в 550 частных школах России и выяснил, сколько в среднем стоит такое образование в крупнейших городах и регионах страны, а также рассчитал индекс доступности частного школьного образования. Полное исследование опубликовано на сайте Т—Ж.

Основные выводы исследования

  • В среднем по стране месяц обучения в частной школе стоит 43,7 тысячи рублей. При этом стоимость обучения в младшей, средней и старшей школе различается не сильно: на 5—10%.
  • Дороже всего месяц обучения стоит в Московской области и Москве: 66,9 и 61,1 тысячи рублей соответственно. В Санкт-Петербурге месяц обучения стоит в среднем 42,8 тысячи рублей, в Ленинградской области — 52,7 тысячи. В других городах — в среднем 26,2 тысячи.
  • Самые доступные частные школы — в Челябинской и Свердловской областях: среднестатистическая семья с одним ребенком, в которой взрослые получают среднюю зарплату по региону, каждый месяц может позволить себе оплачивать 3 и 2,9 месяца обучения соответственно. В Москве — 2,7. Ниже всего доступность в Московской, Ленинградской и Нижегородской областях: 1,1 месяца.
  • Всего в России около 1000 частных школ, в которых учится 1,2% школьников. За 10 лет доля детей, которые учатся в частных школах, выросла в 1,7 раза.

Стоимость обучения в крупнейших городах России

Т—Ж рассчитал среднюю стоимость месяца обучения в частных школах для городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей, а также ряда крупных городов с развитым рынком частного образования: Сочи, Владивостока, Тюмени и некоторых других.

Самые дорогие школы оказались в Москве и Подмосковье: 61,1 и 66,9 тысячи рублей соответственно. Здесь сконцентрировано много дорогих «элитных» школ. При этом доступны также школы со стоимостью обучения около 25—30 тысяч в месяц.

В Петербурге средняя стоимость составила 42,8 тысячи рублей, в Ленинградской области — 52,7 тысячи. Приближается к столицам по стоимости частного образования Сочи: 39,8 тысячи рублей в месяц. В Красноярске, Нижнем Новгороде и Казани — больше 30 тысяч рублей в месяц.

В большинстве других городов обучение стоит от 20 до 30 тысяч в месяц. Меньше 20 тысяч — в Тольятти, Симферополе, Челябинске, Калининграде и Омске.

 

Индекс доступности частных школ

 

Журнал рассчитал индекс доступности частного школьного образования: сколько месяцев обучения может оплатить семья из трех человек с двумя работающими взрослыми и одним ребенком при таких условиях:

Взрослые получают среднюю зарплату по региону.

На каждого члена семьи до оплаты образования тратят сумму в размере 1,5 прожиточного минимума.

Получилось, что самые доступные частные школы — в Челябинской, Свердловской, Омской областях и в Москве: от 2,6 до 3 месяцев обучения с двух месячных зарплат. В Москве высокая стоимость образования компенсируется высокими зарплатами, а на Урале и в Южной Сибири стоимость частного образования невелика.

В большинстве других регионов среднестатистическая семья может себе позволить оплатить около двух месяцев обучения. Хуже всего доступность частных школ в Нижегородской, Московской и Ленинградской областях: индекс доступности составил 1,1. Из-за близости крупных городов школы здесь дороги, но зарплаты невысокие. В конце списка по индексу доступности находятся также южные регионы: в Краснодарском крае, Воронежской и Ростовской областях среднестатистическая семья каждый месяц сможет выделять деньги на оплату 1,4—1,6 месяца обучения в частной школе.

 

 

Т—Ж — издание про деньги и жизнь, первое и самое охватное бренд-медиа в России. Редакция пишет о личных финансах, инвестициях, бизнесе, кредитах, переводит законы с юридического языка на человеческий и рассказывает, как они повлияют лично на вас. Также медиа пишет о безопасности, путешествиях, здоровье, детях, хобби, образовании, психологии — обо всем, что прямо или косвенно влияет на деньги и жизнь читателя.

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